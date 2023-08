Le RWDM enchaîne avec une deuxième victoire face à Malines grâce à un nouveau but de Mickael Biron

Après sa victoire à OHL la semaine dernière, le RWDM accueillait Malines ce samedi, dans une rencontre très importante dans la course au maintien. Et les Molenbeekois ont été supérieurs à leurs adversaires et sont logiquement imposés.