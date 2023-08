Jackson Tchatchoua, chanceux dans son malheur : “J’aurais pu être paraplégique. Voire mort.”

Jackson, racontez-nous ce qui s’est passé…

”Je profitais de vacances au Maroc avec Kilian (NdlR : Lokembo). On avait décidé de prolonger d’un jour et, malheureusement, l’incident s’est produit ce jour-là. J’étais dans un taxi pour aller récupérer les billets d’avion quand une voiture est arrivée face à nous. Le chauffeur s’est décalé et on a embouti un arbuste. Heureusement à vitesse modérée.”

Vous étiez passager ?

”Oui. Au moment de l’impact, j’étais sur mon téléphone. Je ne regardais pas la route et mon corps n’était donc pas préparé au choc. J’ai senti comme un coup du lapin. Un mouvement très rapide vers l’avant puis l’arrière. Résultat : fracture des cervicales 1 et 2.”

Vous avez perdu connaissance ?

”Non, mais je me sentais paralysé. Je ne savais pratiquement plus bouger mon cou. Le moindre mouvement était terriblement douloureux. J’ignorais ce que j’avais exactement mais je sentais que c’était assez grave. J’ai eu très peur.”

Et vous avez reçu les premiers soins sur place…

”Du paracétamol dans le sang, de la glace, des antidouleurs, une minerve en mousse… Pas vraiment adéquat, donc j’ai voulu rentrer rapidement en Belgique pour passer différents examens.”

Tchatchoua ici contre Genk lors de la saison 2022-2023. ©BELGA

Qui ont révélé la nécessité d’une opération.

”C’est ça. Le 27 juin, le chirurgien m’a ouvert au niveau du cou et a inséré une vis entre mes cervicales pour aider à la consolidation. Deux jours d’hospitalisation. Puis une dizaine de jours de repos avant une reprise douce. D’abord du vélo, avec la minerve que j’ai pu retirer début août. Récemment, le scanner a montré des signes positifs au niveau de la consolidation mais je dois encore être patient.”

Quand espérez-vous pouvoir reprendre les entraînements ?

”Difficile à prédire. Il y a d’un côté le ressenti, et d’un autre, l’imagerie médicale et l’avis du chirurgien. Tant que ce n’est pas consolidé, je ne peux pas retourner sur terrain. Pour l’instant, j’ai pu reprendre la course. C’est déjà ça. J’espère y voir plus clair lors du prochain scanner prévu dans la première moitié de septembre. Le chirurgien déterminera.”

Avec le recul, vous vous rendez compte que cela aurait pu être nettement plus grave ?

”Bien sûr. Le chirurgien m’a dit que ma moelle épinière aurait pu être touchée, que j’aurais pu être paraplégique. Voire mort. Dans mon malheur, je m’estime chanceux. Et heureux. Je pourrai retrouver mes amplitudes et rejouer au football.”

Mentalement, est-ce difficile d’oser à nouveau ?

”Mes amplitudes de mouvement ont été fortement réduites au niveau du cou. Je consulte un ostéopathe tous les jours mais, je ne vais pas le cacher, j’ai quelques appréhensions. Quand je regarde certaines vidéos de duels en football, et la manière avec laquelle les joueurs peuvent tomber, je me demande si mon corps sera encore capable d’encaisser… Je crois que c’est une question de temps. Que je finirai par me libérer mentalement avant d’y aller à fond.”

L'ailier du Sporting s'est confié à La DH/Les Sports, ce jeudi. ©JC Guillaume

C’est anecdotique mais, sans cet accident, vous auriez probablement pu valider un transfert à l’étranger avant la fin de ce mercato. Vous avez d’ailleurs récemment changé d’agent.

”Vous parlez de l’étranger mais j’avais surtout envie de m’imposer comme titulaire à Charleroi. Après le départ de Joris (Kayembe), il y avait clairement une place à prendre.”

Mais il y avait tout de même de l’intérêt à l’étranger, notamment en Italie…

”Oui, mon profil plaît là-bas et mon agent m’en a fait part. J’étais peut-être proche d’un pas en avant dans ma carrière, je ne le nie pas. Ici, j’en ai fait un fameux en arrière mais, vous savez, mon parcours a toujours été semé d’embûches, donc je prends ça comme une nouvelle étape. Tout ce qui a pu m’arriver a développé ma force de caractère. Dans la vie, on ne m’a jamais rien déposé sur un plateau d’argent. J’ai toujours dû aller chercher les choses, combattre mes doutes et mes peurs. Ce qui fait ma fierté et ma force, d’ailleurs.”

Qu’est-ce qui vous permet de voir les choses si positivement ?

”Mon entourage, ma foi… On peut toujours voir les choses de deux manières, comme les deux côtés d’une pièce. Dans mon cas, pile : je me lamente parce que, oui, j’aurais pu entamer la saison comme titulaire et revendiquer un transfert. Face : j’accepte ce qui m’arrive, je vais de l’avant et je me remets au travail. Je pars du principe que c’est votre état d’esprit qui dicte la façon dont vous surmontez les événements qui se présentent à vous.”

Ne perd-on pas un peu le contact avec le reste de l’équipe lorsqu’on rate la préparation et le début de la saison ?

”Les premières semaines, je ne me sentais pas vraiment connecté au collectif parce que je devais me reposer et enchaîner les soins. Mais au fur et à mesure, je participe aux séances de musculation avec les autres, j’assiste aux vidéos pré et post-match… Donc je me reconnecte doucement au groupe. Ça fait du bien.”

Votre avis sur le début de saison du Sporting ?

”Je suis sûr que, si on termine le match contre OHL à onze, on le gagne. On était franchement bien. L’exclusion tôt dans le match nous a évidemment beaucoup ennuyés. Sans parler de ce penalty malencontreux… Au Cercle Bruges en revanche, on ne va pas revenir là-dessus mais disons qu’on sait ce qu’on a mal fait. Le coach nous a d’ailleurs bien briefés cette semaine… On espère enfin lancer notre saison dimanche contre le Standard. On sait aussi ce que ce match représente pour nos supporters.”