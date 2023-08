Dennis Eckert meilleur buteur de D1, le VAR en action, les tensions louvanistes : ce qu’il faut retenir d’Union-OHL

Et de 4, pour Dennis Eckert

On ne l’a pas énormément vu, surtout en première période, mais le moins que l’on puisse dire, c’est que Dennis Eckert n’a pas touché le ballon pour rien : une passe pour Terho sur le 1-0, qui sera probablement comptabilisée comme décisive. Une frappe sur la latte pour son premier véritable tir (62e) et deux penaltys transformés avec beaucoup de sang-froid.

Aucune hésitation pour Eckert, qui a transformé les deux penaltys qu'il a tirés ce samedi soir contre OHL.

Voilà l’Allemand, condamné à jouer les figurants la saison passée sous Geraerts à cause des phénomènes Boniface et Adingra, seul meilleur buteur de D1 avec quatre buts. “Je me sens de mieux en mieux”, dit-il. Il respire la confiance et peut-être n’a-t-il pas fini de surprendre.

Trois penaltys pour l’Union

Erik Lambrechts n’a pas eu un match compliqué à arbitrer, mais a tout de même dû indiquer par trois fois le point de penalty. S’il n’a pas hésité sur le premier, suite à une faute grossière d’Opuku sur Puertas (63e, 3-1), il a été rappelé par le VAR pour les deux suivants : un contact de Dom sur Terho (74e, 4-1) et une faute pied en avant de Mendyl sur Guillaume François dans les arrêts de jeu (97e, 5-1). Rien à redire sur ce dernier, mais pas sûr qu’il y avait une “erreur évidente” sur le second, qui ne méritait peut-être pas d’appel de l’arbitrage vidéo. Cela n’a pas changé grand-chose au sort d’OHL, ceci dit.

Super-Puertas

Cameron Puertas a à nouveau réalisé un match plein, ponctué par un but, sur un tir puissant pour faire 2-0. Il a aussi provoqué le penalty du K.O. (3-1). Avec deux réalisations et une passe décisive en trois journées, le Suisse est bien l’élément du milieu de terrain qui amène le plus le danger en ce début de saison de l’Union.

Tehro et Lazare ne loupent pas l’occasion

Casper Terho valide le choix tactique de son entraîneur avec un but et une première titularisation réussie.

L’inusable Nieuwkoop parti à Feyenoord, une place s’était libérée sur le flanc droit unioniste. Blessin avait le choix entre une option plus défensive (François) et une autre plus offensive, et c’est cette dernière qu’il a alignée avec Casper Terho. Le jeune Finlandais (20 ans) a profité de cette première titularisation de la saison pour donner raison à son entraîneur, notamment via une frappe sèche de son très beau pied gauche sur le 1-0. Son T1 a d’ailleurs salué sa performance.

guillement Pour Lazare, la prochaine étape est de tenir le rythme 90 minutes.

Au milieu, c’est sans surprise Lazare Amani qui a remplacé Lynen, parti lui aussi. L’Ivoirien a montré qu’il avait très faim, baissant un peu de rythme en seconde période. “C’est logique car il a été blessé en préparation”, explique Alexander Blessin. “Je lui ai dit que la prochaine étape était de tenir nonante minutes à 100 %.”

Louvain sombre et ses supporters s’énervent

Avec trois défaites en trois journées, OHL est dernier de classe. Si ce n’est la superbe frappe de Thorsteinsson pour faire 2-1, la partition louvaniste a été très pauvre. La frange “dure” des supporters louvanistes, présente au stade Marien, a d’ailleurs scandé des “shame on you” (honte à vous) en direction de ses joueurs à 4-1. Et elle a eu une “explication” tendue, mais correcte, avec ceux-ci après le match en bord de terrain. Marc Brys lui-même est venu éteindre l’incendie, ensuite, en discutant avec eux. Le T1 a appelé au calme et a déjà fixé un "défi" à relever à ses joueurs: relever la tête contre l'Antwerp le week-end prochain pour éviter le 0 sur 12.

Marc Brys lui-même est venu calmer les supporters louvanistes après la rencontre.

UNION SG : Moris ; Mac Allister, Burgess, Machida ; Terho (89e François), Lazare (85e Sadiki), Vanhoutte, Lapoussin ; Rasmussen (76e Kabangu), Puertas (89e Huygevelde) ; Eckert (76e Nilsson).

OHL : Cojocaru ; Dom, Pletinckx, Ricca, Mendyl ; Schrijvers (90e Shingtienne), Miguel (90e Sagrado), Kiyine (81e Maertens), Banzuzi (74e N’Dri) ; Opoku (74e Nsingi).

Arbitre : Erik Lambrechts

Avertissements : Banzuzi, Dom, Burgess, Kiyine, Mendyl.

Les buts : 21e Terho (1-0, assist : Eckert), 34e Puertas (2-0, assist : Lazare), 38e Thorsteinsson (2-1, assist : Miguel), 65e Eckert s.pen. (3-1), 74e Eckert s. pen (4-1), 90e +7 Nilsson s. pen (5-1)