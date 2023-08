Charleroi – Standard : le choc wallon, une belle occasion d’enfin lancer la saison

Quoi qu’il en soit, dimanche (18h30), plus que jamais, c’est défaite interdite et réaction impérative. Tel est le sens du message adressé à ses joueurs durant la semaine. Après la défaite au Cercle Bruges samedi dernier (2-0), l’entraîneur a mis ses joueurs devant leurs responsabilités. Il leur a tenu un discours franc et direct. Mobilisateur, aussi, vu les échéances (triptyque Standard, Genk et Anderlecht). “On a eu le temps de bien se dire les choses et on est maintenant dans la sérénité pour aborder ce match important”, a-t-il expliqué.

Huis clos allongé

Pour éviter toute dispersion, Felice Mazzù a décidé d’étendre exceptionnellement le huis clos des entraînements à trois jours avant le match, là où il n’est habituellement d’application que jusqu’à J-2. Signe d’une pression et d’une concentration accrues.

Mardi, à l’issue d’une opposition à huit contre huit, Ilaimaharitra et Mbenza, deux cadres, y sont eux aussi allés de leurs petites phrases motivationnelles, teintées de révolte et d’esprit collectif. “Si vous croyez qu’on va recevoir des cadeaux de qui que ce soit dimanche, vous vous trompez !” Ou encore : “Si on ne forme déjà pas une équipe à l’entraînement, ça n’ira pas en match !”

Des exclamations qui ressemblent à celles prononcées par Will Still à quelques jours du déplacement du Stade de Reims au PSG, la saison dernière, et qui avaient créé le buzz dans une vidéo virale. Les Rémois avaient arraché un partage au Parc des Princes.

Un résultat similaire n’arrangerait franchement personne, dimanche soir dans un Mambourg qui retrouvera son public (environ 10 000 spectateurs attendus) après le huis clos contre OHL lors de la première journée. “On sait ce que ce match représente pour la région, notre public… J’espère voir mon équipe dans l’action, corriger sa mauvaise prestation de la semaine passée et montrer son vrai visage. Je veux sentir cette rage par rapport à l’enjeu important. Parce que c’est le Standard et parce qu’on a besoin de points”, a dit Mazzù.

Felice Mazzù en conférence de presse au Mambourg, le 28 juillet.

Le technicien sambrien attend une vraie réaction. Pour l’obtenir, il activera peut-être encore d’autres leviers psychologiques afin de titiller l’orgueil de ses joueurs. Lors de précédentes causeries avant un choc wallon, Mazzù leur a par exemple déjà montré des vidéos de leurs proches, pour les toucher. “Avec l’expérience, on se rend compte que ça fonctionne sur certains joueurs et pas sur d’autres.” On verra dimanche.