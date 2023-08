Jupiler Pro League: avec un triplé de Janssen, l'Antwerp écrase Courtrai au Bosuil (6-0)

Janssen a très vite ouvert le score pour les siens (10e), convertissant en puissance un centre venu de Gaston Avila sur le flanc gauche. Les Anversois ont ensuite déroulé, profitant des largesses de la défense courtraisienne et asphyxiant complètement la relance adverse. Le break est arrivé dès la 22e, sur un contre-son-camp malheureux de Martin Wasinski. Janssen a profité du bon pressing de ses partenaires pour marquer un deuxième but, le ballon lui revenant dans les pieds sur la gauche du rectangle (35e). L'Antwerp a inscrit un quatrième but avant la pause, Gyrano Kerk profitant d'un bon service de Jacob Ondrejka (43e).

Les hommes d'Edward Still n'ont pas resserré les rangs en seconde période et ont encaissé deux buts supplémentaires. Janssen en a inscrit un troisième sur une nouvelle récupération haute de son équipe (58e), tout comme Arbnor Muja quelques minutes plus tard (67e).

Grâce à cette victoire, l'Antwerp remonte provisoirement à la première place, à hauteur de l'Union-Saint-Gilloise, La Gantoise et Saint-Trond. Avec une troisième défaite en autant de matches, Courtrai est dernier. Les Kerels recevront Eupen le 20 août alors que l'Antwerp se déplacera à OHL vendredi prochain.