Charleroi salue le retour de Marcq et des supporters pour la venue du Standard : “On sait ce que ce match représente pour la région”

Felice Mazzù attend clairement une réaction de ses joueurs. “J’espère voir mon équipe dans l’action, corriger notre mauvais match de la semaine passée et montrer son vrai visage, a motivé l’entraîneur ce vendredi en conférence de presse. Je veux sentir cette rage par rapport à l’enjeu important. Parce que c’est le Standard et parce qu’on a besoin de points.”

Les supporters aussi de retour

Pour ce match important à plus d’un titre, Mazzù récupère un joueur majeur en la personne de Damien Marcq… ainsi que l’appui de ses supporters, autorisés à revenir au Mambourg après le huis clos de la première journée contre OHL. Deux bonnes nouvelles.

Touché au coccyx en préparation, le Français (34 ans) a repris l’entraînement complètement et normalement cette semaine. “Ce sera à moi de faire un choix, a commenté Mazzù. Son retour éventuel ne change rien, je prépare toujours le match de la même manière en concernant tout le monde. Oui, Damien a de l’expérience et de la maturité. On sait qu’il peut nous apporter ces caractéristiques, que ce soit dès le coup d’envoi ou au cours de match, dans une défense malgré tout assez jeune.”

On peut donc supposer que Marcq sera titulaire, possiblement aux côtés de Knezevic et Andreou. En attaque, Stulic purge son deuxième match de suspension.

Quant au retour des supporters, c’est aussi une source de motivation pour le Sporting. “On sait ce que ce match représente pour la région et notre public…”

La sélection probable (21) : Koffi, Patron, Delavallée, Bager, Marcq, Knezevic, Andreou, Boukamir, Ozornwafor, Lutte, Zorgane, Ilaimaharitra, Heymans, Morioka, Bernier, Rogelj, Monticelli, Mbenza, Badji, Dabbagh, Ntelo.

Absents : Van Cleemput, Tchatchoua, Nkuba, Benbouali (blessés), Bessilé.

Suspendu : Stulic (2/2).