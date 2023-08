Alexander Blessin fait le point sur le mercato de l’Union Saint-Gilloise : “Un attaquant est en passe d’arriver”

guillement J'ai été un peu plus surpris par le départ de Nieuwkoop

Mais l’entraîneur allemand de la RUSG ne panique pas et répond avec le sourire : “La période du mercato n’est pas terminée et d’autres joueurs vont encore arriver et ils vont renforcer l’équipe. Le transfert de Senne était attendu. Rits? C'est un joueur que j'apprécie, mais je ne souhaite pas en dire plus à propos de quelqu'un qui est sous contrat ailleurs. Pour Nieuwkoop, c’était un peu plus une surprise, mais il était à un an de la fin de son contrat et son club formateur, qui va disputer la Ligue des champions, le voulait. Que dire, alors ? On souhaite une personne en plus à ce poste et le club travaille à son remplaçant (NdlR : Maxime Busi est ciblé). Idem pour un six pour remplacer Lynen. Par ailleurs, je sais que l’arrivée du nouvel attaquant (NdlR : qui remplacera Boniface) est toute proche également. Mais je reste très relax, de nombreux départs étaient prévus et je sais que la direction travaille bien.”

L’ambition reste la même, assure l’entraîneur… sans parler de Champions playoffs, ce que n’avait pas fait son président non plus, lors de son intronisation, d’ailleurs : “Mes attentes n’ont pas changé : j’ai toujours dit que je ne parlerais pas en termes de playoffs ou de titre. Je veux voir mes joueurs évoluer d’une certaine façon avec et sans le ballon, c’est ça mon objectif. Et on a encore beaucoup de choses à améliorer à ce niveau, d’ailleurs. Pour le reste, le but c’est de gagner le prochain match.”

Plus de départs prévus

L’ex-T1 d’Ostende ne s’attend en tout cas plus à perdre de joueur important : “Je sais qu’on ne peut jamais dire jamais, mais non, un autre départ n’est pas prévu.” Fin du suspense le 6 septembre.