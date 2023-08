Il y a des records qu’il vaut mieux ne pas égaler. S’il perd à Charleroi, ce dimanche, le Standard réalisera son pire départ en championnat depuis septante ans ! Il faut en effet remonter à la saison 1953-54 pour trouver la trace de trois défaites d’affilée en ouverture.

Les Rouches d’André Riou, dont c’était la première saison à la tête du Standard, avaient même entamé le championnat par quatre défaites. Les bourreaux de l’époque avaient été le RC Malines (3-0), Charleroi (2-3), le FC Liège (0-2) et l’Union (1-0).

Cela donne une idée du vertige qui va s’emparer des hommes de Carl Hoefkens au moment de disputer le choc wallon, un rendez-vous toujours particulier pour les supporters. Après la défaite contre l’Union (0-1), vendredi passé, ils avaient encore donné de la voix pour raccompagner leurs favoris aux vestiaires, se projetant déjà vers le rendez-vous au Pays Noir.

Une défaite, ou un mauvais partage contre les Zèbres, pourrait avoir d’autres conséquences, et le retour à Liège pourrait être moins tranquille. Ce n’est pas encore un quitte ou double qui se jouera, mais la suite de la saison serait déjà mal embarquée, pour un club qui vise le top 6 et les Champions playoffs, autant pour des raisons sportives que financières.

Seuls Courtrai, Charleroi et Gand en playoffs 1 après 0/9 ou 1/9

En dix éditions de playoffs 1 à six équipes, seules trois formations ont en effet réussi à se qualifier sans avoir gagné l’une des trois premières rencontres : Courtrai (1/9) en 2010 ; Charleroi (0/9) en 2015 et La Gantoise (1/9) en 2018. La marge serait très réduite, pas impossible, mais la densité actuelle du championnat n’inciterait pas à l’optimisme.

Le souvenir de la saison passée, et d’une entame avec un 4 sur 15 avant le redressement, est souvent avancé, à commencer par les joueurs, dans une manière de se rassurer. Mais ce qui a été proposé jusqu’ici par Aron Donnum et ses équipiers n’a rien eu de rassurant, justement, sur le plan offensif essentiellement ; en matière défensive, aussi. Arnaud Bodart a été élu homme du match, après les défaites à St-Trond et contre l’Union, ce qui donne une idée du boulot qu’il a eu, et les Rouches n’ont pas dégagé une grande sérénité sur les phases arrêtées, notamment.

En 2007, après un début de championnat manqué (2/12), le Standard a été finaliste de la Coupe de Belgique, contre le Club Bruges. ©BELGA

Lors des saisons précédentes, les départs manqués ont parfois été rattrapés, à l’image de la saison 2006-07, quand le Standard a fini troisième, et finaliste de la Coupe de Belgique, malgré le 1 sur 9 initial. Mais Johan Boskamp y avait laissé sa place, remplacé par Michel Preud’homme ; comme Tomislav Ivic, dans un drôle de chassé-croisé en 1999, quand il avait démissionné après des débuts manqués puis avait repris l’équipe en fin de saison, en 2000, pour échouer en finale de Coupe de Belgique, là aussi.

Une défaite lors des neuf derniers matchs à Charleroi

À Charleroi, où il n’a perdu qu’un seul de ses neuf derniers matchs, l’équipe liégeoise a tout intérêt à se remettre dans le bon sens, et si possible empocher une victoire, ce qui ne lui est plus arrivé, en match officiel, depuis le 14 avril et un succès contre les Carolos, justement. Quatre mois plus tard, la saison rouche va-t-elle commencer ?

Le Standard n’est en tout cas plus venu au rendez-vous des playoffs 1 depuis 2019, une absence inhabituelle pour un club de cette dimension, aussi souvent européen en gagnant une Coupe de Belgique qu’à travers le championnat ces dernières années : il a été quatre fois européen depuis 2016, deux fois après avoir remporté la Coupe en 2016 et 2018.

C’est bien le seul parallèle positif qui pourrait être fait avec la génération 1953-54… Il y a septante ans, malgré le 0 sur 9 donc, le Standard avait remporté sa première Coupe de Belgique, et le premier trophée de son histoire, après avoir disposé du Racing Malines (3-1). Il avait remis cela, d’une certaine manière, lors de la saison 1965-66, quand il avait débuté la saison avec trois partages et trois défaites, et avait fini à la deuxième place et gagné la Coupe de Belgique.

Il y a des records qu’il vaut mieux ne pas égaler, et certaines histoires dont il est bon, parfois, de s’inspirer…