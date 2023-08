Comme toujours, il y a un écart entre l’offre et la demande, mais la différence n’est pas insurmontable. Si les deux parties font de légères concessions, le transfert pourrait se faire dans les jours à venir. Bruges est déjà content de pouvoir réduire son noyau et de se débarrasser d’un gros contrat. Rits ne devrait déjà plus jouer contre les Islandais d’Akureyri en préliminaires de la Conference League, ce jeudi. Parmi les supporters de Bruges, les avis sont partagés. Une partie des fans estime qu’il ne faut pas renforcer le grand rival historique. Une autre partie prétend qu’Anderlecht n’est plus un concurrent pour le titre et que le Sporting peut donc acquérir un réserviste du Club.