Où en sont les négociations?

Anderlecht suit le joueur depuis un long moment déjà. Nous faisions d’ailleurs état de cet intérêt il y a trois mois. À l’époque, les recruteurs de Dries Belaen, directeur du scouting, avaient déjà noté son nom en haut de leur liste. Les Mauves étaient déjà à la recherche d’un renfort capable d’évoluer à toutes les places derrière l’attaquant.

Flips était toutefois encore très (trop) cher, on parlait de plus de 7 millions € réclamés par son club. La piste s’est donc refroidie jusqu’à il y a quelques jours. L’absence de joueurs capables de faire la différence d’un dribble rapide ou une passe tranchante se fait trop ressentir pour ne pas recruter.

Anderlecht devrait trouver rapidement un accord avec le joueur.

Les Anderlechtois sont donc passés à l’offensive pour Flips. Un responsable du recrutement était à Reims ce week-end pour voir le joueur affronter le Torino en match amical, le dernier avant la reprise de la Ligue 1. Il a d’ailleurs impressionné en inscrivant un superbe but d’une reprise de volée.

Depuis, les négociations vont bon train. Anderlecht a déjà formulé deux propositions de contrat longue durée au Français. Les conditions proposées par le club se rapprochent de plus en plus de ce que désire le joueur.

Les clubs, eux, sont passés à table et discutent actuellement de l’indemnité qui devrait être versée. Il y a encore une différence entre ce que le RSCA compte offrir et ce que Reims attend. Les pensionnaires de Ligue 1 jouent sur le fait que d’autres formations sont intéressées. Anderlecht espère faire pencher la balance de son côté grâce au fait qu’il ne reste plus qu’une année de contrat au joueur.

Quelle est sa situation à Reims?

S’il ne signe pas de nouveau bail, il sera libre de s’engager où il le souhaite dans cinq mois. Flips est un compétiteur et préfère se trouver un nouveau défi au plus vite.

Reims n’est pourtant pas contre l’idée de le conserver. Les Rémois ont d’ailleurs proposé un nouveau contrat à leur joueur. Preuve qu’il n’est pas poussé vers la sortie. Les arrivées de joueurs comme Teddy Teuma (Union) ou Reda Khadra (Brighton) font comprendre que Reims se prépare à perdre son joueur et a déjà préparé sa succession.

Pourquoi souhaite-t-il venir?

Plusieurs clubs sont intéressés par son profil. Certaines formations de Ligue 1 le suivent de près. Des offres de clubs plus exotiques sont également parvenues sur les bureaux du club. Sans que cela intéresse le joueur.

Flips privilégie le défi sportif que lui propose Anderlecht. Le Nordiste a grandi près de la frontière belge et a vu les Mauves remporter des titres. La renommée du club belge et le projet sportif mis en place par la nouvelle direction lui plaisent.

Que peut-il apporter?

Flips est du calibre de Dolberg ou Dreyer : un gros transfert à fort potentiel de revente. Son profil s’inscrit d’ailleurs dans la lignée de la nouvelle politique de Jesper Fredberg : oser payer pour des joueurs qui peuvent rapporter gros sur le terrain et en dehors.

Anderlecht compte faire de Flips une pièce centrale de son secteur offensif. Sa polyvalence a été pointée comme un des arguments en sa faveur. Il peut jouer à gauche, à droite et dans l’axe derrière l’attaquant. Le projet est qu’il évolue derrière Dolberg.

Mais devra-t-il se décaler sur un flanc quand Verschaeren sera de retour ? Ce n’est pas le projet de Fredberg qui le voit principalement dans un rôle de meneur de jeu axial. Il pourrait toutefois être aligné aux côtés de Verschaeren dans le dos du numéro 9 dans un 4-3-3 avec une seule pointe.

Flips a pour lui ses statistiques. La saison passée, il était décisif toutes les 200 minutes (4 buts et 6 assists) en Ligue 1 en évoluant principalement à un poste excentré. Brian Riemer compte sur lui pour être l’homme de la dernière passe.