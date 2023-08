Un bonus qui vaut de l’or au RSCA: Dolberg n’a jamais raté un penalty

Selon Transfermarkt, il en avait frappé dix en matchs officiels, et il les avait convertis tous les dix. Malgré l’interruption de deux minutes – le temps qu’il a fallu au VAR pour confirmer qu'il y avait penalty d’Alderweireld sur N’Diaye – il ne s’est pas posé de questions. Il a fusillé Jean Butez, offrant ainsi les trois points à Anderlecht. Le Danois maintient un bilan de 100 % de réussite. Cela peut paraître un détail, mais c’est un bonus qui peut valoir de l’or. Il suffit de poser la question à John van den Brom, qui avait connu une saison 2012-2013 plein de ratés. Son équipe avec Mbokani et Jovanovic en avait marqué 12 et raté… 15. Ce scénario semble peu probable avec Dolberg dans l'équipe.