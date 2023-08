Ligue des Champions: l'Antwerp connaît ses potentiels adversaires

Les barrages aller auront lieu les 22 et 23 août et les retour les 29 et 30 août. En cas de victoire, l'Antwerp rejoindra les poules de la Ligue des Champions. En cas de défaite, les Anversois seront reversés dans les groupes de l'Europa League.

Sacré champion de Belgique la saison dernière pour la 5e fois de son histoire, et la première depuis 1957, l'Antwerp, qui avait réussi le doublé Coupe-championnat, disputera la C1 pour la deuxième fois de son histoire. Le Matricule 1 avait été éliminé par le Real Madrid en 8e de finale de la Coupe des clubs champions, devenue Ligue des Champions au début des années 1990, lors de la 3e édition de la C1 au cours de la saison 1957-1958.

L'Antwerp est pour rappel le dernier club belge finaliste d'une Coupe d'Europe. Le club anversois avait été battu par Parme en finale de la défunte Coupe des Coupes en 1993 à Wembley.

Pour la première fois depuis la saison 2012-2013, le champion de Belgique n'est pas qualifié directement pour la phase de groupes de la C1. Cela changera en 2024-2025 avec la réforme de la Ligue des Champions.