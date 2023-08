Les Molenbeekois soudés par les critiques

Mais plutôt que de se lamenter sur leur sort, de s’enfoncer dans une crise de confiance, les joueurs ont travaillé dur en semaine pour offrir la meilleure des réactions samedi sur la pelouse d’OHL. "Après le match compliqué de Genk, il y a eu beaucoup de communication entre nous. On s’est dit qu’il fallait montrer un autre visage, de qualité", a confié Alexis De Sart.

Cette notion de groupe, on l’a retrouvée durant pratiquement 90 minutes à Louvain. Si on a craint revivre le scénario du week-end passé lorsque Sagrado a ouvert trop facilement le score, les Molenbeekois ont directement relevé la tête. Emmenés par un Mercier déjà précieux, les joueurs de Caçapa ont fait bloc et ont offert une belle réaction d’orgueil. Le caviar de Mercier pour Biron avant la pause a redonné confiance, le penalty transformé par ce même Biron dès la reprise a galvanisé les troupes. Par la suite, le groupe a fait bloc en s’appuyant sur ses valeurs. "C’est vrai qu’on prend un but sur une petite erreur évitable. Mais par la suite, nous avons joué avec nos valeurs, nous avons défendu tous ensemble."

Que ce soit sur le terrain ou au moment de l’analyse, on sent que les critiques qui ont déferlé après le match de Genk ont touché les joueurs. Mais plutôt que de s’enfoncer, ils s’en sont servis pour offrir leur réponse et en sortir grandis. "Le groupe était déjà assez soudé avant ce match de Genk. Disons qu’une nouvelle épreuve s’est mise sur notre route. Ça n’a pas été facile à accepter. Il a fallu un peu de temps pour que tout se mette en place mais ce week-end, nous montrons que nous sommes bien là pour nous battre pour le club."

En décrochant sa première victoire de la saison, le RWDM a prouvé qu’il n’était pas un condamné certain à la relégation. “C’était facile de nous enterrer après Genk au vu du résultat et de ce que nous avions montré. C’était logique mais ça nous a touchés dans notre orgueil. Nous voulions montrer un autre visage et reprendre de la confiance. À nous de faire de même le week-end prochain, contre Malines”, ajoute Alexis De Sart.

Mercier, dépositaire du jeu

Si la prestation collective est à mettre en avant après la victoire, un homme est clairement sorti du lot : Xavier Mercier. Samedi, il était partout. Disponible pour ses équipiers, il n’a cessé de demander des ballons pour ensuite les distiller à merveille vers l’avant. C’est lui qui dicte le jeu des Molenbeekois, c’est aussi lui qui a remis l’équipe sur le bon chemin en distillant une merveille de passe décisive pour Biron sur le 1-1.

"On connaît tous ce joueur. Techniquement, c’est fin, c’est propre. C’est un très bon joueur et je suis très content de son apport. Physiquement, il n’est pas encore au top, d’où sa sortie à la 70e, mais c’est un joueur qui a une importance énorme dans notre jeu”, se félicite le coach Caçapa.