Anderlecht va recevoir une offre du PSV pour Debast

Earnest Stewart, le directeur technique du PSV, a confirmé l’intérêt. “Oui, nous cherchons un défenseur central droitier et oui, nous sommes en train de parler avec Zeno Debast. Cela doit résulter en quelque chose, mais ce n’est pas encore le cas.”

La priorité du PSV était Davinson Sanchez de Tottenham, mais Stewart a déclaré qu’il était impayable et que ce transfert n’aura donc pas lieu.

Debast, lui, est charmé par l’intérêt du PSV. En ce moment, le vice-champion des Pays-Bas serait un pas en avant pour lui. Le club d’Eindhoven jouera le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

À sa conférence de presse après le match contre l’Antwerp, Brian Riemer ne s’est pas (encore) montré inquiet par rapport à l’intérêt du PSV. “Il ne faut jamais dire jamais dans le football, mais je m’attends à ce qu’il termine la saison à Anderlecht. Il se sent bien ici et on a besoin de lui.”

Ishaq est prêté à Häcken, Stroeykens ne veut pas parler de son avenir.

Abdulrazak Ishaq, lui, est déjà parti. Transféré de Norköpping par Peter Verbeke pour 3 millions la saison passée, le l’arrière droit nigérian n’a jamais réussi au Sporting. Ishaq a été prêté à Häcken, le numéro 2 du classement de Suède, un championnat qu’il connaît bien.

Et quid de Mario Stroeykens, qui n’a toujours pas resigné. Devant les caméras de Eleven DAZN, Stroeykens a déclaré : “Si je vais rester à Anderlecht ? Je ne vais pas répondre à cette question.”