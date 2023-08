Un succès contre un club du top… 451 jours plus tard : Anderlecht se réconcilie avec son public

On le sentait partout dimanche au Lotto Park, de la tribune présidentielle à la terrasse de chez Michou : la victoire contre le champion en titre valait plus que trois points pour Anderlecht. Parce que ce succès a été agrémenté par plusieurs ingrédients importants.

Avec de la créativité

Il y a une grosse semaine à l’Union, l’entrejeu anderlechtois n’avait pas existé. Et n’avait rien créé. Même s’il avait défendu ses choix, Riemer a quand même changé deux tiers de son triangle dimanche. Seul Diawara a survécu au nettoyage. Ashimeru s’est blessé samedi à l’entraînement (il passera une IRM ce lundi) mais aurait-il joué ? Vu la prestation enthousiasmante de Leoni, personne n’a regretté le Ghanéen dimanche en tout cas. Et Arnstad a dû laisser sa place à Stroeykens.

guillement "En première mi-temps, on était proche de la perfection."

Le résultat ? Une première mi-temps largement dominée par Anderlecht. “On était proche de la perfection dans la possession et dans le contrôle du match”, précise même Riemer. Peut-être un brin exagéré mais il est vrai qu’on aurait pu se demander dans quelle couleur jouait le champion avant le repos.

Il fallait attendre la cinquième minute des arrêts de jeu pour que le Sporting matérialise cette domination. Dolberg a marqué un penalty obtenu par N’Diaye, qui aura réussi l’exploit de surprendre Alderweireld dans un duel. L’avant-centre danois n’avait plus marqué en match officiel depuis 106 jours.

Avec du caractère

En seconde période, c’est une autre qualité que les Mauves ont dû utiliser : le caractère. L’Antwerp a tenté de remettre l’église au milieu de Bruxelles, notamment en faisant monter Kerk. “On a défendu trop bas, ce n’était pas le plan, regrettait Riemer. On voulait rester agressif comme en première mi-temps mais on n’a pas pu. On a surtout souffert dans le dernier quart d’heure.”

Dreyer aurait évité du stress aux fans si l’intérieur du poteau n’avait pas fait ressortir sa frappe au bout d’un contre à l’heure de jeu. Mais pour le reste, les occasions étaient anversoises. Avec deux sauvetages miraculeux de Dupé et de Sardella. Et un but annulé pour un hors-jeu au millimètre. “On a eu un peu de chance. Ce match aurait pu se finir sur un nul. Mais s’il fallait désigner un vainqueur, alors c’était plutôt nous”, reconnaissait Riemer.

Mark van Bommel n’était pas vraiment d’accord. Pour lui, l’Antwerp n’a pas été battu par Anderlecht “mais par lui-même”, estimant que ses joueurs avaient trop peu proposé avant le repos et trop gâché après.

Avec du made in Neerpede

Si ce succès vaut plus que les trois premiers points de la saison, c’est aussi parce que Riemer a remarqué des points auprès des supporters, dans une période où son crédit s’évaporait de plus en plus. Loin de la colère du week-end dernier au Parc Duden, les joueurs et le staff ont communié avec le public dimanche. Et le coach danois a tellement savouré son tour d’honneur que son interview a été trop tardive pour le direct télé.

Pour soigner sa cote, il avait aussi lancé un onze “made in Neerpede” avec cinq joueurs formés au RSCA : Debast, Sardella, Leoni, Amuzu et Stroeykens. “On parle souvent de transferts ces dernières semaines mais on a aussi prouvé qu’on avait de très bons jeunes du cru. C’est aussi une victoire pour l’académie.”

On a aussi vu les deux derniers transfuges, Lonwijk et Vazquez, en fin de rencontre mais il est probable que Riemer reparte avec son “made in Neerpede” dimanche prochain à Saint-Trond. Un déplacement où le Sporting n’a plus perdu depuis 1722 jours, près de cinq ans.