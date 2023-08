Comment Stelios Andreou est redevenu l’un des premiers choix de Mazzù

Elle sera pourtant la plus décevante de son jeune parcours. S’il n’est pas le seul à incriminer, l’ancien élément de l’Olympiakos Nikosia n’est plus cet arrière qui parvient à toujours défendre debout tout en bonifiant ses interventions grâce à son placement. Charleroi encaisse 24 buts en 14 rencontres. Andreou, qui n’avait manqué que 13 minutes de jeu sous Edward Still, ne résistera pas à l’arrivée de Mazzù qui s’attaque à la défense comme premier chantier.

Sa cote ne subit pas ses performances moyennes. Le natif de Nicosie dispose d’un profil intéressant au vu de son expérience pour son âge. Dans les dernières heures du mercato d’hiver, Reims (et Will… Still) perd Andreaw Gravillon et le nom d’Andreou se dégage pour le remplacer. Les négociations se déroulent dans l’urgence. Le hic, c’est que les documents officiels arrivent trop tardivement à la Fédération française. Le transfert ne se fera pas pour 40 secondes. "J’étais déçu et énervé", expliquera-t-il sans savoir que le pire l’attend.

Avec le repositionnement de Marcq au sein de la charnière, Andreou ne figure même plus dans le groupe. "Je ne m’attendais pas à me retrouver en tribune. C’est dur. Je le prends comme une injustice."

"Il a su se montrer"

Plutôt que s’apitoyer sur son sort, le numéro 21 du Sporting s’est tu tout en continuant à travailler. Les soucis de Bager cumulés à ses prestations lors de la préparation ont renversé la donne. "Je suis très content pour lui. Ça avait été une victime de mes choix puis on lui a donné sa chance et il l’a saisie, le congratule Mazzù. C’est le football. À un moment donné, tu as huit défenseurs centraux à ta disposition puis tu n’en as plus que quatre. C’est là où les remplaçants doivent se montrer. C’est ce que Stelios a réalisé."

Samedi contre OHL, son match a été exemplaire. Il a remporté 100 % de ses duels défensifs (6/6) et a réussi 12 interceptions ce qui fait de lui le meilleur défenseur carolo de la rencontre. Des chiffres dans la ligne droite de sa bonne préparation et qui ne demande qu’à être confirmé dans les futures semaines.