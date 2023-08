Les hommes de Blessin sont prêts pour le déplacement au Standard : “Tout le monde veut battre l’Union”

Aynsa avait ouvert le score face à Anderlecht. ©BELGA

La victoire lors du derby aura parfaitement lancé la saison de l’Union ainsi que les débuts officiels de Blessin à la tête du club bruxellois. L’entraîneur allemand savait son équipe prête… mais pas à ce point-là. “Je dois avouer que l’équipe m’a surpris. J’avais le sentiment que nous étions sur le bon chemin mais je ne m’attendais pas à une première période d’un aussi bon niveau. Après l’analyse vidéo, nous avons vu qu’il y avait quand même plusieurs éléments à améliorer. Mon travail est de pousser à passer à l’étape suivante sans se reposer sur nos lauriers. Nous ne recevrons jamais de cadeaux de l’adversaire : il y a deux ans, l’Union n’était pas attendue mais désormais tout le monde veut battre l’Union. Les équipes sont plus motivées que jamais à nous faire tomber, spécialement à Liège où il faudra faire face à une grosse ambiance.”

Pour ce déplacement à Sclessin, les Bruxellois devraient pouvoir compter sur Charles Vanhoutte rétabli de sa blessure au genou subie face à Anderlecht. Mais le staff pourrait quand même le remplacer dans le onze de base par Lazare, remplaçant contre les Mauves. “Charles a fait l’entraînement complet avec le groupe ce jeudi et je suis confiant pour sa disponibilité. Cela a été difficile pour Lazare d’apprendre qu’il n’allait pas jouer contre Anderlecht mais je ne m’attendais de toute façon pas à ce qu’il saute au plafond… Il a raté une semaine durant la préparation à cause d’une blessure et le match arrivait trop vite pour lui. Peut-être qu’il pourrait jouer contre le Standard, je ne sais pas… Enfin si je sais car ma décision est déjà prise (sourire).”

Charles Vanhoutte est sorti blessé vendredi dernier face à Anderlecht.

Ce vendredi, Alexander Blessin se déplace dans un club qu’il aurait pu rejoindre à deux reprises. Proche du petit banc liégeois quelques semaines avant de partir vers la Genoa, l’Allemand de 50 ans avait discuté avec la direction du Standard en mai dernier pour remplacer Ronny Deila. “On m’a envoyé dans de nombreux clubs belges comme le Standard ou le Club Bruges, sourit l’intéressé. Je ne sais rien autour de ces rumeurs… Je veux me concentrer sur ceci (NdlR : il montre l’emblème de l’Union) et sur rien d’autre. Je ne connais pas les objectifs du Standard pour la saison à venir. Le nôtre est assez simple : gagner chaque match avant de faire les comptes à la fin. Nous avons un plan pour contrer le Standard et nous sommes préparés à ce match. Le nouvel attaquant ? Cela prend parfois plus de temps que prévu mais je suis convaincu que nous allons le trouver le plus rapidement possible.”