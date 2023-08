Et surtout à son community manager. En effet, alors que Bruges présentait son deuxième maillot (de couleur rouge) sur les réseaux sociaux, le communiquant du Standard n'a pas pu s'empêcher de lancer une pique en commentaire:

"Notre coach, notre joueur, nos couleurs. Et ensuite ?", a-t-il écrit en commentaire de la photo.

La pique du community manager du Standard envers celui de Bruges ©Instagram

Ce à quoi le community manager de Bruges a répondu avec son compte perso: "Je pensais que c'était votre stagiaire mais je commence à douter de votre post", a-t-il répondu.

Il n'en fallait pas plus pour que les supporters brugeois et liégeois s'emparent du débat et se déclarent la guerre en commentaires.