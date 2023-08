Thierry Berghmans revient sur son licenciement au RWDM: “John Textor a saboté mon rêve”

Thierry Berghmans, revenons sur le limogeage du staff intervenu lundi de la semaine passée. Comment l’avez-vous vécu ?

Pas bien du tout. Nous avons été surpris par le timing ; c’est ridicule de l’avoir fait à cinq jours de la reprise du championnat. S’ils avaient déjà cette idée en tête, ils auraient pu le faire depuis longtemps. Si vous voulez changer de staff, faites-le dès le début, ça aurait au moins laissé le temps au nouveau staff de réaliser ses transferts et de préparer son équipe à sa façon. Avec le recul, je me dis qu’il pensait qu’on allait prendre une claque contre Lyon et que ce serait un bon prétexte pour nous virer. Notre victoire a mis du plomb dans l’aile de son plan.

Pour vous qui rêviez de vivre cette expérience en D1A, on imagine que le coup est dur ?

C’est une énorme déception, une grande frustration. John Textor a saboté mon rêve. Arriver un jour en D1A, c’était l’objectif initial du projet lancé par Thierry Dailly. Nous y sommes parvenus mais à cinq jours de la reprise, John Textor a tout détruit en un claquement de doigts. Le fait qu’on a été saluer notre président (NDLR: Thierry Dailly) l’a dérangé, a froissé son ego et a déclenché son amertume.

On a évoqué une altercation entre vous et John Textor après le match contre Lyon…

Ce sont de purs mensonges. On ne s’est ni croisé, ni parlé ; il n’est même pas venu nous serrer la main avant le match. C’est un mensonge parmi tant d’autres qui sont déjà intervenus par le passé. Notamment la saison dernière où il ne nous a fait aucun cadeau. On ne compte même plus les coups de pression avec des menaces de casser les contrats de certains joueurs si nous ne les alignions pas. Heureusement, l’unité de notre staff nous a permis de passer au travers de tout ça et de connaître une belle réussite.

En parlant de staff, ce trio que vous formiez avec Vincent Euvrard et Fred Stilmant, c’était la grande force du RWDM, non ?

Pour avoir connu pas mal de staffs et de vestiaires dans ma carrière, on peut clairement dire que notre solidarité était notre grande force. La base de notre succès, c’était la cohésion entre le groupe et le staff. Le groupe sent très vite les choses et cette cohésion est importante si on veut réussir. L’an dernier, malgré tout ce qu’on a connu en coulisses, l’unité qu’il y avait entre Thierry Dailly, le staff et les joueurs nous a guidés vers le succès.

Revenons sur votre aventure au RWDM. Elle a commencé très tôt, au bas de l’échelle.

Je suis arrivé lors de la deuxième année de la renaissance du club. Thierry Dailly m’a expliqué quel était son objectif, qu’il ne savait pas combien de temps ça allait prendre mais qu’il voulait ramener le RWDM au plus haut niveau. Au début, je combinais avec Tubize où j’avais signé un contrat pro. Quand Tubize a vu que le RWDM prenait de l’ampleur, ils ne m’ont plus donné l’autorisation de combiner les deux. J’ai alors pris la décision de me consacrer à temps plein au RWDM en 2019, avec l’objectif d’emmener le club en D1A. Y être parvenu est une énorme fierté, l’aboutissement de notre travail.

Une aventure aussi folle que formidable.

Je me rappelle encore des débuts, quand il n’y avait pas un plot, pas un ballon. Mais chaque année, Thierry Dailly apportait un petit plus, malgré le petit budget du club. Malheureusement, le Covid n’a pas aidé et il a dû se tourner vers d’autres options pour que le club puisse continuer à exister, pour que les supporters puissent continuer à rêver. Ça a vraiment été une aventure formidable et nous venions d’en réaliser l’aboutissement. Nous avons préparé au mieux ce retour en D1A ; le staff a réalisé un boulot titanesque durant la préparation ; tout le monde se donnait à 100 % et puis John Textor a détruit en deux mois tout ce qu’on avait créé en huit ans.

Vous avez connu trois titres avec le RWDM. Lequel est le plus beau ?

Ils sont tous beaux car ils ont à chaque fois permis au club de franchir un cap. Chaque titre apporte son lot d’adrénaline, de joie et d’émotion. Mais il est clair qu’au vu de l’objectif de départ, celui de l’année dernière a un goût supplémentaire. C’est celui qui ramène le RWDM parmi l’élite, l’aboutissement de plusieurs années de travail.

Selon vous, l’équipe actuelle a-t-elle les armes suffisantes pour se sauver ?

Ce n’est pas à moi de juger ça. Tout ce que je peux dire, c’est qu’au début de la préparation, nous avions une équipe totalement affaiblie par rapport à celle qui a été championne. Nous ne voyions pas les transferts arriver et, comme par hasard, maintenant que nous avons été écartés, ils arrivent…

Vous étiez au stade samedi, c’est quelque chose que vous continuerez à faire ?

Non, car je ne veux pas être vu comme un supporter du club. Je suis un entraîneur des gardiens. Je voulais être là pour Thierry Dailly et pour Théo Defourny qui jouait son premier match en D1A cette saison.

D’un point de vue personnel, quelles sont vos envies pour la suite ?

Je suis sur le marché du travail, sans emploi, au pire des moments. S’il nous avait limogés en mai, cela nous aurait permis de rebondir ailleurs. Aujourd’hui, je suis bloqué et j’ai l’intime conviction que ce timing a été calculé.