Carl Hoefkens après la défaite du Standard: "Pas assez bons dans le dernier tiers"

Avant la rencontre, le T1 avait précisé qu’il était curieux de voir comment allait réagir son équipe. "J’ai vu des bonnes choses, comme cette abnégation et cette envie de ne rien lâcher. Mais il y a clairement des points de travail important." L’un d’entre eux est assurément la construction offensive. À Saint-Trond, le Standard s’est ménagé quelques situations mais trop peu d’occasions franches. "Je suis d’accord avec vous, on n’a pas été assez juste dans le dernier tiers du terrain. C’est là où on doit s’améliorer en priorité. Il faut juste y croire."

Après le coup de sifflet final, Hoefkens a adressé ces quelques mots à son groupe. "Je leur ai avant tout dit que j’étais venu pour gagner des matchs. On a perdu, OK, maintenant il faut aller de l’avant et c’est important de voir comment on va réagir à cette défaite. Tous les jours, dans tout ce qu’on fait, que ce soit sur ou en dehors du terrain, on doit tenter de s’améliorer."