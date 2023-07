Commençons dès lors par le positif : le Standard a dévoilé, ce dimanche, un nouveau jeu de maillot. Noir et rouge, dans un style qui rappelle le Milan AC. Très joli, il a déjà été validé par de nombreux fans. Voilà pour le positif.

Passons ensuite à ce qu’il faut améliorer pour qu’on puisse réellement écrire que la saison du Standard est lancée. Et là, il y a un peu plus de matière.

Les nouveaux en rodage

Au coup d’envoi de la première sortie de la saison, Carl Hoefkens avait choisi d’aligner quatre renforts d’entrée de jeu : Zinho Vanheusden, Aiden O’Neill, Isaac Price et Hayao Kawabe. Le premier a tenu la baraque comme s’il ne l’avait jamais quittée, dans l’arrière-garde. Dans l’entrejeu, O’Neill - dans un style qui rappelle celui de Cimirot - s’est montré discret. Quant à Isaac Price, il a tenté quelques incursions, sans réussite. On sent qu’il a encore besoin d’automatismes avec ses équipiers.

Kawabe, lui, a commencé la rencontre comme ailier gauche avant de rapidement passer sur le flanc droit, en switchant avec Donnum. Depuis les deux positions, il a beaucoup dézoné, demandant constamment le ballon. Mais lorsqu’il a reçu, il a eu bien du mal à en faire bon usage et à avoir un impact sur la rencontre. Dernier nouveau à être monté au jeu : Romaine Mundle. Le jeune ailier est monté avec envie mais sans efficacité.

D’énormes difficultés à être dangereux

C’est le refrain de la préparation et c’est aussi celui du début de saison : le Standard a bien du mal à se créer une occasion. Les Rouches se sont bien procuré quelques situations chaudes, grâce à l’un ou l’autre récupération haute de Balikwisha notamment, mais cela a trop rarement abouti à une réelle occasion. Aligné comme numéro neuf, Noah Ohio n’a cadré qu’une frappe, trop molle et trop lointaine, en fin de première période.

L’attaquant néerlandais a logiquement été remplacé à l’heure de jeu après une tentative de Madjer assez lunaire. Il est sorti les bras ballants, déçus d’une prestation qui contraste avec son triplé inscrit en préparation face à Alkmaar. Sa seule étincelle depuis la reprise des entraînements à la fin du mois de juin.

Un système tactique pas encore au point

Depuis qu’il a pris les rênes du Standard, Carl Hoefkens a dit au revoir à la défense à trois qui était préconisée par Ronny Deila. Mais son 4-3-3 n’est pas encore en point. Les boulevards laissés par Fossey et Laursen sur les côtés (Saint-Trond a eu trop de situations de deux contre un sur les flancs) et le manque de repère des joueurs offensifs ont été flagrants. Et la manière dont Koita se balade ballon au pied, sans pression à l’entrée du rectangle, avant d’enrouler sa superbe frappe en fin de match est anormale. Tout le monde ne semble pas encore savoir exactement où il doit se positionner.

Ce Standard, qui a perdu en entrée de championnat pour la première fois depuis 2015, est face à un vrai chantier, encore plus grand que l’an passé. Un chantier qui fait penser à celui du tram à Liège. Pour y faire face, cette équipe aura besoin de temps. Et il est toujours bon de rappeler que nous ne sommes qu’à la fin du mois de juillet.