Le Club Bruges tenu en échec par Malines: "Et puis on a perdu la tête…"

La question des penaltys risque de revenir souvent cette saison. "Je pense que si on siffle des contacts aussi légers, on risque d’en voir beaucoup cette saison, a annoncé Rob Schoofs, à chaud, au micro de DAZN Eleven Sports. C’est la tendance vu ce qu’il s’est passé dans les autres matchs. Et tu sais que si tu viens au Club Bruges qu’on sifflera plus contre toi…"