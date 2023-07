Le fait que Wouter Vrancken ait choisi de faire tourner son effectif a joué en défaveur des Molenbeekois: au lieu de tenter de museler un point d’appui comme Tolu Arokodare, les trois défenseurs centraux et les latéraux ont constamment dû courir derrière les flèches que sont Fadera, Paintsil et Yira Sor. Une mission impossible pour des profils comme Heris, Klaus et Le Joncour. D’autant plus qu’Abner a éprouvé du mal sur son côté gauche.

Du travail à la relance

Caçapa n’est arrivé que mardi. Le successeur d’Euvrard n’a forcément pas eu le temps de poser ses idées (à l’image du but inscrit par Cuesta après un corner). Reste que certaines tendances ont pu être remarquées. À la relance notamment, un point sur lequel il avait justement insisté au moment d’évoquer le style de jeu qu’il prônait. "J’aime partir de derrière", avait dit l’ancien T2 lyonnais.

La relance a été la base de tous les problèmes du RWDM qui, certes, a fait mal en contre lors des 30 premières minutes. "Nous avons rencontré une équipe qui va jouer le titre et qui est prête, a analysé Caçapa, suggérant que la sienne ne l’était pas. Nous savions qu’ils allaient presser de la sorte. Nous avons effectivement travaillé la ressortie du ballon mais mes joueurs n’ont pas réussi à repartir de derrière. Il va falloir encore travailler davantage… Nous allons remonter la pente petit à petit."

Les longues relances vers Xavier Mercier ou Niklo Dailly n’ont logiquement pas été plus efficaces. Même si les deux avants n’ont pas démérité.

Heureusement, des renforts sont attendus au stade Machtens. La venue de Florent Sanchez a été annoncée ce dimanche. Celle de Makhtar Gueye devrait suivre dès ce lundi. Le premier viendra de Lyon pour renforcer l’entrejeu, le second apportera de la présence physique devant. Le secteur défensif restera le moins peuplé et donc le plus problématique.

Luis Segovia va débarquer, en provenance de Botafogo. Deux autres dossiers sont sur la table pour solidifier l’arrière-garde. Celui de Jake O’Brien, grand artisan du titre l’an dernier, est en bonne voie. L’Irlandais a effectué la préparation avec Crystal Palace, mais le club espère le rapatrier à la mi-août. Selon L’Équipe, Saba Sazonov déposera ses valises au Machtens aussi. Le défenseur international géorgien arriverait par l’intermédiaire de Lyon. Les Gones sont en discussion pour attirer celui qui a récemment disputé l’Euro U21 avec le pays organisateur.