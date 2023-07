Transfert, ambitions, Mazzù, Adem Zorgane se livre avant le début du championnat: "Les 5 derniers jours du mercato peuvent être intenses"

Deux ans plus tard, le médian de 23 ans se trouve toujours dans le Hainaut. Une incongruité par rapport à son talent et ses courtisans toujours plus nombreux. C’est que l’homme est réfléchi. “Quand ta valeur est élevée, c’est mieux pour moi et le club de réaliser le bon choix. Je veux attendre le bon moment pour partir.” Quitte à entamer une troisième saison en Pro League pour l’élément le plus bankable de l’effectif carolo.

Adem, comment avez-vous occupé votre temps pendant ce trimestre sans football ?

”C’était ma première coupure depuis des années, car, auparavant, j’enchaînais directement avec l’équipe nationale même quand j’étais chez les jeunes. Je me suis reposé auprès de ma famille. Ça fait du bien de couper.”

Est-ce que vous vous pensiez rester aussi longtemps à Charleroi quand vous avez signé ici ?

”Je m’attendais à porter les couleurs du club pendant deux à trois ans maximum. Ce serait donc normal pour moi d’enchaîner une troisième saison en Belgique. On ne sait jamais dans le foot. Le mercato se termine fin août. Là, il est calme. Les cinq derniers jours peuvent être intenses.”

L'international algérien s'est adapté rapidement à Charleroi au point où la Belgique est devenue son deuxième pays. © Bernard Demoulin

Comment vit-on à 23 ans le fait de peser plusieurs millions d’euros ?

”Ce n’est pas ta valeur marchande qui traduit tes prestations sur le terrain. Ce n’est pas ça qui te permet d’être bon. Des joueurs sont vendus 30 millions puis ils sont remplaçants l’année suivante dans leur nouveau club.”

Ce côté terre à terre, rempli d’humilité vient-il de votre papa, Malik, ancien professionnel qui a pu vous mettre en garde sur les mauvais côtés de ce milieu ?

”En Algérie, tout le monde aime mon père. Pas pour ses atouts techniques ou footballistiques passés, mais en raison de ses qualités humaines. Il est humble et malgré sa célébrité, il passe son temps dans les quartiers populaires. Il m’a transmis cela. Respecter mon nom de famille, c’est important tout comme respecter les gens.”

Revenons deux ans en arrière. Vous imaginiez réussir si vite en Belgique pour votre première expérience à l’étranger à seulement 20 ans ?

”Je ne pensais pas m’intégrer aussi rapidement, car je ne connaissais ni le football belge ni le football européen. Ça m’a surpris. La Belgique est d’ailleurs devenue mon deuxième pays. Je suis parti un mois en vacances en Algérie et au bout de 10 jours, Charleroi commençait à me manquer. J’ai mes adresses ici. Après les matchs, on va parfois manger avec d’autres footballeurs algériens qui jouent en Belgique (Kadri et Billal Messaoudi de Courtrai, Islam Slimani l’an dernier). Les soirs de la semaine, je vais jouer aux dominos et aux cartes avec des compatriotes.”

Comment peut-on expliquer dans ce contexte que Nadhir Benbouali éprouve, lui, des difficultés à s’adapter ?

”C’est sa personnalité qui est différente. Il est plus introverti. C’est un bon mec, très gentil. Son caractère fait qu’il ne s’ouvre pas aux gens, mais je pense qu’il a compris qu’il doit communiquer davantage avec les autres. Ce sera un autre homme quand il reviendra plus fort de sa blessure.”

Vous n’êtes jamais blessé, vous. Quels sont vos secrets ?

”La sieste. C’est sacré pour moi. Je sais dormir pendant trois heures après un entraînement. Le soir, j’ai aussi besoin de mes 7-8 heures de sommeil. C’est à l’académie du Paradou que j’ai appris ça dès tout petit. On nous prenait nos téléphones à 20 heures. À 21h30, c’était couvre-feu.”

Quel est l’objectif des Zèbres cette saison ?

”Charleroi est capable d’être européen. L’an dernier, face aux grands clubs, on a réalisé des bonnes prestations. Contre Bruges, on menait 0-2 au bout de 20 minutes. On bat l’Antwerp, le champion, sur leur terrain, en infériorité numérique. Le problème, c’est nous et pas l’adversaire. Nous devons progresser dans la régularité. Contre Bruges, tout le monde est motivé. Il faut posséder le même état d’esprit quand tu te déplaces chez le dernier dans un petit stade.”

En club, Felice Mazzù est-il le meilleur entraîneur que vous ayez côtoyé ?

”Depuis le Paradou, oui. Tout simplement parce qu’il est humain. Il est spontané avec ses joueurs. Quand tu ne joues pas, il va être direct et sincère. Il ne t’invente pas de fausses excuses du genre 'oui tu es le meilleur mais tu vas rentrer en deuxième mi-temps pour apporter un plus'. Quand tu es un joueur, tu sens quand le discours est franc ou pas.”

Si Marco Ilaimaharitra était parti, auriez-vous prétendu au poste de capitaine ?

”Le brassard ne m’intéresse pas. Je suis un leader naturel sur le terrain. Mon poste et mon style de jeu requièrent ça, mais capitaine, je n’y ai jamais pensé. Peut-être plus tard, quand j’aurai 30 ans.”

En ce moment, on constate un exode de joueurs vers l’Arabie saoudite. C’est une destination qui pourrait vous tenter ?

”L’Arabie saoudite va devenir un bon championnat. Le hic, c’est que les joueurs qui arrivent là-bas sont déjà âgés. J’entends des gens dire que le niveau des compétitions européennes va baisser, mais ce n’est pas vrai. Il y aura toujours des jeunes de 17 ans qui vont émerger comme Arda Güler. Si actuellement à mon âge, je reçois une offre de là-bas, je n’y vais pas, car je préfère rester en Europe. L’argent, ça viendra tout seul. J’ai encore le temps pour en gagner.”