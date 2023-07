Suivez Charleroi - OHL en direct (1-0) : les Carolos à 10 gardent leur avance à la pause

La feuille de match

Mazzu doit faire sans Nkuba, Marcq, Van Cleemput, Tchatchoua, Badji et Benbouali, tous blessés. Le nouveau venu Dabbagh est associé au transfert du mercato d'hiver passé Stulic. Rogelj, aussi, fait ses débuts avec le Sporting au contraire de Bernier.

Charleroi : Koffi - Knezevic, Andreou, Boukamir - Ilaimaharitra, Zorgane, Heymans, Rogelj, Mbenza - Dabbagh, Stulic.

OHL : Cojocaru - Sagrado, Pletinckx, Ricca, Mendyl - Schrijvers, Banzuzi, Holzhauser, Vlietinck, Thorsteinsson - Opoku.

Deux nouveaux attaquants : une rouge, un but

Après 10 minutes, Dabbagh ouvrait le score à bout portant après un bon centre venu de la gauche et de Mbenza. Après déviation de Pletinckx, le Palestinien tend son pied et pousse le ballon au fond. Un vrai but d'attaquant pour le nouveau venu carolo.

Peu après le quart d'heure, l'attaquant serbe Stulic tente de jouer un ballon en taclant au sol. Il racle un joueur de l'OHL au passage et l'arbitre décide de brandir un carton rouge direct très discutable. À première vue et même après avoir les ralentis, difficile de comprendre la décision de M. Verboomen et surtout la non rectification du VAR.