Il amène le danger dès qu’il centre. Il délivre la passe décisive sur l’ouverture du score après 9 minutes et le joueur de 27 ans avait déjà offert deux magnifiques services auparavant. Par la suite, il s’est contenté de défendre comme un vrai latéral qu'il n'est pourtant pas. Ses signes d’agacement auraient pu toutefois lui coûter cher en fin de rencontre.

Koffi 6

En début de match, ses sorties ont été autoritaires. Il s’est ensuite bien couché sur les tentatives adverses notamment sur celle de N’Dri (53e). Le hic, c’est que son jeu au pied a mis en danger les siens.

Andreou 7

Le jeu passait moins de son côté pendant les 45 premières minutes mais il a été impeccable en seconde période quand Louvain a assiégé le rectangle carolo. Son placement intelligent et sa faculté à jouer avec son corps ont été précieux.

Knezevic 7

Il est le patron de la défense et cela se voit encore plus quand il n’y a pas Marcq à ses côtés. Il défend toujours debout ce qui est un avantage et en plus, sa relance apporte toujours quelque chose.

Boukamir 5

On sentait qu’il était le moins bien sur le terrain. Il a eu du mal à gérer sa profondeur. Il provoque le penalty même si le contact est léger.

Rogelj 7,5

Opuku puis Thorsteinsson s’y sont essayés mais la nouvelle recrue a bien bloqué son côté droit. Dans la lignée de ce qu’il a montré lors de la préparation.

Ilaimaharitra 7

Le capitaine a fait une frayeur à ses coéquipiers en s’écroulant après un changement d’appui sans qu’il n’y ait eu de contact (29e). Il a récupéré des ballons précieux (45e+3) et a été intelligent.

Zorgane 6,5

Sa première demi-heure a été très bonne. C’est lui qui est à la base de l’action qui amène le premier but. Il a trouvé des espaces même quand il y avait trois adversaires sur lui (23e). Il a ensuite été plus brouillon en perdant de nombreux ballons dangereux.

Heymans 7

Il a dû dézoner souvent en début de match. Ses nombreux retours ont fait du bien à l’équipe.

Stulic NC

L’attaquant n’a passé que 17 minutes sur le terrain à cause d’un tacle en retard bien trop appuyé et inutile sur Ricca en plein milieu de terrain. Une bête faute de jeunesse.

Dabbagh 6,5

Il a marqué mais il a montré un déficit de vitesse incroyable face à Pletinckx qui n’est pas le plus rapide défenseur. Il joue mal le coup sur un contre où il aurait pu tuer le match (45e+2).