En effet, peu après le quart d'heure du match contre l'OHL, l'attaquant serbe Stulic a tenté de jouer un ballon en taclant au sol. Il raclait un joueur de l'OHL au passage et l'arbitre a décidé de brandir un carton rouge direct très discutable. À première vue et même après avoir les ralentis, difficile de comprendre à 100% la décision de M. Verboomen et surtout la non rectification du VAR. Les arbitres dans le "camion" auraient pu au moins offrir à leur collègue un autre point de vue.