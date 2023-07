Le derby bruxellois entre l'Union et Anderlecht en direct (1-0) : ouverture du score par Eckert servi par Lapoussin !

La plus haute division belge reprenait déjà ses droits en ce vendredi 28 juillet et elle nous offrait un top match entre deux voisins bruxellois : l'Union et Anderlecht. Les Unionistes, qui ont perdu la plupart de leurs cadres au mercato dont leur coach, recevaient au Marien des Mauves qui espéraient entamer leur saison dans une autre mentalité que la précédente où ils n'avaient même pas accroché les Play-Offs.