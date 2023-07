Série (3/4) Carl Hoefkens et son année à Gibraltar : foot amateur, crossfit et grosse frayeur

Dans le sud de l’Espagne, il goûte aux joies de la retraite, s’instruit pour devenir nutritionniste, découvre le crossfit, et est assez loin des considérations footballistiques. Il reçoit bien quelques coups de fil pour lui proposer un dernier challenge, mais la réponse est toujours la même : “Je n’ai plus envie de m’entraîner tous les jours.”

Carl Hoefkens a 36 ans, est dans le milieu depuis près de vingt ans, et la motivation n’y est plus. Trois ans auparavant, avant de revenir au Lierse, en 2013, il avait déjà réfléchi à un arrêt de la carrière, avant de replonger. Cette fois, la décision est ferme.

Avec des pompiers et des étudiants

Quand un intermédiaire lui propose de venir jouer à Gibraltar, à quatre-vingts kilomètres de Marbella, la première réponse est un non poli. Mais, rapidement, l’ancien défenseur comprend qu’il s’agit d’une équipe composée de joueur amateurs, avec des pompiers et des étudiants pour la majorité, et qu’il ne faut s’entraîner qu’une ou deux fois par semaine.

L'image de Carl Hoefkens est parfois utilisée pour présenter un match de Manchester 62. ©

À ce compte-là, il veut bien faire un effort. Et voilà comment Hoefkens se retrouve à jouer pour Manchester. Le club de Gibraltar, qui a reçu l’autorisation d’utiliser le même nom que Manchester United, et joue dans les mêmes couleurs que le club anglais, ne joue pas dans un théâtre des rêves pour autant.

Il partage son stade, le Victoria Stadium, situé sur la Winston Churchill Avenue, avec… tous les autres clubs de la D1 et de la D2 de Gibraltar. Le territoire, qui compte 30 000 habitants, soit une population équivalente à une ville comme Arlon, dénombre… dix clubs pour composer le championnat principal, et neuf pour la compétition secondaire. Cela se bouscule pour les entraînements et les matchs.

guillement On commençait le match à neuf (joueurs), parfois

Les conditions de jeu, elles, sont loin de ce qu’il a pu connaître en Angleterre ou en Belgique. Il expliquait à l’époque : “Il y a tellement d’équipes qui jouent dans le même stade que le terrain est dans un mauvais état. Il y a beaucoup de rebonds.” La particularité du stade est qu’il est situé à côté de l’aéroport, “il faut donc faire attention quand on dégage un ballon, qu’il n’aille pas sur la piste, cela peut être dangereux”.

Hoefkens se retrouve ainsi, à Gibraltar, entre un aéroport et le rocher, emblème national, à jouer avec des étudiants et des pompiers. Quand il entame la saison, il est d’ailleurs assez surpris, dans le bon sens, par le niveau. Mais il déchante assez vite quand il apprend que les étudiants, par exemple, sont rentrés en Angleterre pour poursuivre leurs études et ne reviendront que dans trois mois.

Carl Hoefkens, au duel, lors d'un match de Manchester 62 ©C Correa Photography

Ainsi va la vie à Manchester 62 FC, un club amateur qui doit composer avec les activités professionnelles des uns et des autres. Dans une interview qu’il nous avait accordée en octobre 2016, il avait expliqué : “Nous commencions parfois le match à neuf, certains n’arrivaient qu’à la mi-temps. Un équipier, pompier, n’avait pas toujours envie de s’entraîner. Son excuse ? Il y avait le feu et il devait y aller (sourire).”

Manchester 62 finit la saison à la sixième place et est demi-finaliste de la Coupe nationale, éliminé par Lincoln FC, l’incontesté champion de Gibraltar, sacré pour la quatorzième fois de suite.

Wolverine au crossfit, miraculé en voiture

Quand il ne joue pas à Gibraltar, Carl Hoefkens s’adonne au crossfit à Marbella. Il a découvert cette discipline, qui allie épreuves de force, de gymnastique et d’endurance, en Belgique. À Marbella, il s’adonne à des séances quasiment quotidiennes. Son compte Instagram est une succession de photos et de vidéos, et la transformation est frappante, au point que, plus tard, il en tirera le surnom de Wolverine, en référence au héros Marvel.

Alors qu’il a gagné quelques kilos de muscles, Hoefkens raconte : “J’étais impressionné quand je voyais des gars soulever 60 kg, désormais j’en soulève 140.” En Belgique, il continuera le crossfit, dans un club de Bruges, avec une bande de potes et prendra encore part à quelques concours

En parallèle au crossfit, qu’il pratique à la plage ou dans un club à Marbella, Hoefkens obtient un diplôme de nutritionniste. Le semi-retraité est finalement bien occupé et a trouvé un autre moyen, quand il soulève les poids, de satisfaire à un éventuel manque d’adrénaline que lui procurait le football.

Mais la vie dans le sud de l’Espagne n’a pas toujours été d’un grand calme, entre soleil, foot amateur et crossfit. En avril 2016, Carl Hoefkens est victime d’un accident de roulage qui laisse une image de sa voiture, sur le toit, détruite. “Je me suis vu mourir trois fois”, confiera-t-il plus tard.

Hoefkens est toujours bien en vie, et il finira par rentrer en Belgique en 2018. Il ne pratique plus le crossfit, ou moins, et il a eu le temps de répondre à la question : qu’est-ce qui pousse un joueur belge à aller jouer à Gibraltar ?