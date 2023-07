La première intervention du VAR fait déjà parler : il y avait-il main de Vertonghen sur le penalty contre l'Union ? (vidéo)

En toute fin du match entre l'Union Saint-Gilloise et Anderlecht alors que le score était d'un but à zéro, l'arbitre de la rencontre, Bram Van Driessche, a indiqué le point de penalty pour une main discutable de Jan Vertonghen. Le VAR est intervenu et a confirmé la décision de l'arbitre, faute de preuves allant à l'encontre de celle-ci. Même si ce penalty n'a pas beaucoup influé sur le résultat de la rencontre, il y avait-il vraiment une main sur ce tacle de Vertonghen ?