Carl Hoefkens avant le déplacement du Standard à Saint-Trond : “Je suis curieux de voir comment mon équipe va réagir”

Le coach des Rouches sait que les siens auront fort à faire à Saint-Trond où, historiquement, le Matricule 16 éprouve toujours des difficultés. “Je suis curieux de voir comment mon équipe va réagir dans un nouveau contexte, sur ce terrain synthétique, face à un public plus hostile et contre une équipe qui s’est bien renforcée cet été. Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être en termes de jeu, mais j’estime mon équipe prête pour le début de la compétition.”

Carl Hoefkens a également touché un mot sur la situation de Denis Dragus, plus que jamais en partance alors que le Standard et Coventry ont trouvé un accord et qu’il ne reste plus qu’au joueur à en faire de même avec le club anglais de Championship. “On connaît tous la situation de Denis. Il y a un transfert qui pourrait, ou non, se faire. C’était d’ailleurs la raison de son absence à Metz. Mais à ce moment, Denis est un joueur du Standard et il peut jouer.”