Anthony Moris se confie à l'aube de la saison: "Remporter un titre avec l'Union reste un objectif à court terme"

Shion Homma : "Je me réveillais la nuit avec ces images"

"Ce nom ne me dit rien du tout… C’est le Brugeois qui a égalisé en fin de match contre nous (NDLR: au tout dernier match des play-off, alors que l’Union allait être championne si elle gagnait) ? J’avoue que je n’ai même pas regardé le résumé après le match. J’ai coupé mon téléphone pendant cinq jours, c’était trop dur. Le pire était de faire face aux gens qui m’en parlaient quand j’allais conduire mes enfants à l’école ou quand j’allais faire des courses. Durant la nuit, je me réveillais avec les images de la fin du match en tête… La semaine suivante, je me suis excusé auprès de ma femme et de mes enfants car j’avais été invivable. Des petites erreurs de concentration ont fait que tout s’est écroulé alors que nous avions tout en mains, en menant 1-0 à domicile… J’ai eu la chance de rejoindre ensuite l’équipe nationale luxembourgeoise ce qui m’a permis de penser à autre chose."

Karel Geraerts: "Un coach avec un grand cœur"

"J’ai appris son départ deux jours après l’officialisation car j’avais totalement déconnecté durant mes vacances. Je n’étais pas dans les coulisses des négociations donc je ne peux pas expliquer ce qu’il s’est passé. Même si cela fait partie du monde du football, cela a clairement surpris tout le monde. En tant que joueurs, nous ne pouvons que remercier Karel pour la saison réalisée à ses côtés. Entre le championnat et l’Europa League, nous avons vécu des semaines très intenses et il a géré cela d’une main de maître. C’est un entraîneur avec de grandes qualités tactiques mais aussi humaines: Karel a un grand cœur et a toujours tout fait pour protéger son groupe. À nous désormais de nous adapter à Alexander Blessin qui nous demande des choses différentes par rapport à Geraerts et Mazzù."

Départs de cadres: "Teuma va laisser un grand vide"

"Je m’attendais à autant de départs. Si nous avions été champions et qualifiés pour la Ligue des Champions, certains seraient sûrement restés mais cela n’a pas été le cas. Ce sont des choix de carrière et de vie qu’il faut respecter. Un joueur comme Van der Heyden ne jouera pas l’Europe mais affrontera le Real Madrid ou le FC Barcelone avec Majorque… Teuma ? Il va laisser un grand vide. C’était un leader naturel qui apportait sa joie de vivre au quotidien. Ce sera désormais aux autres de prendre leurs responsabilités sans tenter de copier ceux qui sont partis."

1,50 million € : "La période de mercato est encore longue…"

"Vous êtes allé faire un tour sur Transfermarkt pour connaître ma valeur marchande, c’est ça ? (sourire) À l’heure actuelle, je n’ai reçu aucune offre d’un autre club. Ma valeur marchande est peut-être encore un peu trop élevée (sourire). Personnellement, je n’ai pas mandaté d’agent pour qu’il me trouve un nouveau club et je ne suis pas allé voir la direction en disant que je voulais partir. Actuellement, le projet de l’Union coche toutes les cases. Mais la période de mercato est encore longue donc je ne sais pas dire avec certitude que je serai encore là début septembre. Si j’étais dirigeant d’un club, je me dirais peut-être que c’est l’année ou jamais pour transférer Anthony Moris. Ce serait le moment idéal d’un point de vue du club. Je parle beaucoup de cela avec ma femme et elle me dit que, si nous voulons déraciner nos enfants, c’est maintenant ou jamais. Le championnat français ? Sportivement et financièrement, je pourrais me retrouver dans un projet d’un club français, oui. Si une très grosse équipe arrive avec un projet cochant toutes les cases, il faudra prendre le temps de la réflexion. Mais je répète qu’actuellement, je me sens bien à l’Union où j’ai un contrat jusqu’en 2026."

Derby bruxellois: "Anderlecht est toujours favori face à l’Union"

"Même si c’est le septième derby bruxellois en un peu plus de deux ans, cela a toujours autant la même saveur. Vu mon passé au Standard, les matchs contre Anderlecht sont encore plus spéciaux pour moi. Je n’ai pas envie qu’on normalise ces rencontres en partant du principe qu’on a gagné six fois sur six. Peu importe le classement et la forme du moment, Anderlecht sera toujours favori face à l’Union. De notre côté, nous jouons avec notre cœur et le cœur saint-gillois a souvent permis de faire la différence lors des derbys. Ce match n’arrive pas trop tôt dans la saison, Anderlecht est aussi en reconstruction après plusieurs départs et arrivées. À nous d’être prêts pour prendre trois points qui pourraient faire la différence plus tard dans la saison."

Objectif titre : "La direction n’a jamais mis de pression"

"Non, je ne veux pas parler de titre à l’heure actuelle. Je veux plutôt parler de saison de confirmation. Il faudra continuer sur notre lancée en nous basant sur l’éclosion de certains joueurs comme Machida ou Puertas qui seront des pions importants de l’équipe cette saison. Le tout sera d’avoir de la cohérence dans nos prestations et nous ferons les comptes à la fin. Il ne faut pas oublier que si l’Union s’est qualifiée deux fois de suite en champions play-off, c’est aussi parce que de grosses équipes comme Anderlecht ou le Standard se sont loupées. Le Top 6 ? Si on prend Bruges, l’Antwerp, Genk, Anderlecht, Gand et le Standard, cela fait déjà six équipes… La direction n’est jamais venue nous mettre la pression en disant qu’il fallait remporter ceci ou qu’il fallait se qualifier pour cela. Mais c’est certain que gagner un titre avec l’Union, que ce soit le championnat ou la Coupe, reste un objectif à très court terme."

5575 minutes : "J’ai besoin de me pousser dans mes retranchements"

"C’est mon temps de jeu toutes compétitions confondues la saison dernière. C’est quand même énorme… C’était une belle expérience de jouer autant de matchs. Après tout ce que j’ai vécu dans ma carrière, je ne me plaindrai jamais de trop jouer. Si je peux refaire la même chose ou même plus cette saison, je signe directement. Je n’ai pas d’âge limite pour la fin de ma carrière. Si je sens que je me lève un jour en ayant mal partout et en devant jouer sous anti-inflammatoires, j’arrêterai. Mais actuellement, je sens que je peux encore continuer longtemps car je me sens bien physiquement. Quoi qu’il arrive, je continue à me mettre la même pression. J’ai besoin d’être exigeant avec moi-même et de me pousser dans mes retranchements pour exercer mon métier au mieux."

Capitaine : "Je pense avoir la légitimité"

"Avec Teuma, nous avions un très bon capitaine ces trois dernières années. Le brassard est désormais disponible et cela me ferait plaisir d’être nommé capitaine de l’Union (NDLR : ce qu’il a été après cette interview). Je m’entourerai de plusieurs leaders car on ne va nulle part seul. Je pense avoir la légitimité du groupe pour devenir capitaine mais c’est au coach de prendre la décision. Blessin ne m’a pas expliqué personnellement ce qu’il attendait de moi. Je n’ai pas besoin d’être tous les jours dans le bureau du coach pour comprendre ce qu’il faut mettre en place sur le terrain."