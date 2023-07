Un an et demi après le Covid, Charleroi retrouve le huis clos : “Des pertes de centaines de milliers d’euros”

Pour purger la sentence du Conseil disciplinaire pour le football professionnel qui avait condamné le club à un match à huis clos le 11 avril dernier. Il aurait dû avoir lieu lors de la première rencontre des Europe playoffs mais avec la non-qualification du Sporting, la sanction a été reportée à samedi.

Un péril sportif

550 jours après leur dernière partie sans supporters à domicile à cause du Covid, le matricule 22 doit de nouveau se produire dans une enceinte aux gradins inoccupés. Si avec la pandémie mondiale, les joueurs ont pris l’habitude de se retrouver dans ce genre de situations, cela reste tout de même un handicap sérieux.

”On doit s’adapter à toutes les situations mais c’est un match à domicile qui ne l’est pas, soupire Mazzù. On fera un travail là-dessus pour qu’on aborde cette échéance dans un contexte de compétition.”

C’est bien là où se situe le problème. Sans fans, difficile de se rendre compte que l’on ne joue pas un simple amical. Et à l’heure où chaque point crée la différence en fin de saison, ne jouer que 14 rencontres en phase classique avec son public au lieu de 15 peut avoir son importance.

”Nos supporters sont indispensables parce qu’ils nous poussent dans les moments compliqués, tempère Ilaimaharitra. On paie les pots cassés de l’année dernière mais c’est pour mieux repartir vers l’avant. La saison s’est terminée sur une bonne note avec eux.”

Pour le capitaine, ce contexte ne doit pas perturber le début de championnat d’une équipe où chaque unité sera précieuse avec le programme copieux qui les attend lors des sept premières journées avec la réception du Standard et des déplacements à Genk, à Anderlecht et au Club Bruges.

”Il va falloir se mettre dans notre bulle. Ça fait longtemps que l’on sait que l’on va jouer samedi à huis clos. On ne doit pas se trouver d’excuses.”

guillement "C'est un match à domicile qui ne l'est pas."

Un péril financier

En plus du péril sportif, un huis clos est synonyme de perte financière. La somme n’est pas identique si l’adversaire se nomme Louvain ou le Standard. La publication du calendrier a d’ailleurs pu être un motif de crainte pour les dirigeants de recevoir un gros du championnat pour purger la punition.

Malgré cette angoisse évitée, le préjudice se chiffre “à des centaines de milliers d’euros”, nous confie la direction. Même pour une rencontre face à Louvain qui d’habitude ne garnit pas le Mambourg. Mais avec les VIP toujours bien remplis cumulés à la recette des billets et les consommations des gens sur place, on peut comprendre aisément que le montant de la perte atteint cette somme.

Des centaines de milliers d’euros auxquelles il faut ajouter les 150 000 euros déboursés par le Sporting en amendes l’an dernier concernant le comportement de leurs supporters.

Une compensation ? L’abonnement le moins cher de Belgique

Pour la majorité des fans, non-responsables des agissements d’une minorité, il n’y aura que 14 matchs au Mambourg cette saison en phase classique contre 17 lors de la cuvée précédente. Le huis clos et la réduction de la Pro League à 16 équipes passent par là. En compensation, le Sporting a décidé de baisser le prix de ses abonnements en proposant l’offre la moins chère du pays et en ne demandant pas de supplément si les partenaires de Zorgane n’atteignent pas les Champions playoffs.

Le premier prix est fixé à 100 euros pour la saison. Pour une famille (un adulte et un enfant), cela revient à 165 euros. “Nous avons fait un geste particulier pour eux en divisant le prix par deux, expliquait Walter Chardon, le directeur commercial, lors du lancement des abonnements. C’est du jamais-vu, c’est une première pour le club de pouvoir proposer 15 matches à domicile pour 100 euros. On espère que ça permettra au plus grand nombre de nous rejoindre au stade.”

Même en T4, là où il y a eu les incidents, les tarifs ont baissé. On ne pourra pas vraiment dire que Charleroi est rancunier.