Série (2/4) Carl Hoefkens et ses années anglaises : joueur de l’année à Stoke City, champion en D2 avec West Bromwich

Alors, quand Stoke City l’a sollicité, pendant l’été 2005, l’appel était trop tentant, même si le club évoluait en Championship (D2 anglaise). Le Diable rouge sort alors d’une saison réussie avec le Beerschot, avec qui il a gagné la Coupe de Belgique, après des passages à Lommel et Westerlo, dans la foulée de ses premiers pas professionnels au Lierse.

En Angleterre, il plonge dans un autre monde, et le foot à l’anglaise, qui est encore par endroits le kick-and-rush, et c’était le cas à Stoke. Certains de ses équipiers sont d’ailleurs plus connus pour leur faculté à balancer des rentrées en touche dignes de corners que pour leurs qualités techniques, à l’image de l’Irlandais Rory Delap.

guillement C'est comme s'ils étaient potes, puis une fois le coup d'envoi donné, ça déménageait. Incroyable.

Dans le podcast flamand MIDMID, Hoefkens expliquait son étonnement de voir des avant-matchs plutôt inhabituels. “Certains mecs bouffaient des bonbons juste avant de jouer. Dans le tunnel, il n’y avait pas de tension, c’était du respect entre les joueurs, comme s’ils étaient potes. Puis une fois le coup d’envoi donné, ça déménageait. Incroyable.”

Carl Hofkens a disputé deux saisons à Stoke City, où il a été élu joueur de la saison 2005-06 par les supporters. ©

À Stoke-on-Trent, ville de 250 000 habitants au charme incertain, Hoefkens découvre une autre culture, mais il n’est pas trop dépaysé puisque c’est Johan Boskamp qui est nommé entraîneur. Le technicien néerlandais n’est pas le seul élément qui lui rappelle la Belgique : cette saison-là, Sambegou Bangoura arrive en effet du Standard alors que Junior Ngalula est prêté par Anderlecht.

”Carl était arrivé quelques semaines avant moi, explique Ngalula, aujourd’hui directeur sportif de BX Brussels (P1). On s’entendait bien, la connexion belge nous a un peu rapprochés.” Si Hoefkens a débarqué en famille, avec sa compagne Vanessa et son fils Milan (3 ans à l’époque), Ngalula, lui, est seul dans le centre de l’Angleterre. “Cela ne me dérangeait pas trop, car j’étais d’un naturel plutôt solitaire. Et puis j’avais mon frère (Floribert), pas loin, qui était prêté à Manchester United.”

Mais quand Hoefkens et Ngalula se retrouvent au club, ils passent du bon temps ensemble, notamment après l’entraînement, quand les joueurs anglais ne s’éternisaient pas toujours. “Il m’invitait parfois à la maison. Vraiment, humainement, Carl était un chouette équipier.”

Il a été élu joueur de l’année à Stoke City

À Stoke City, Hoefkens arrive sans faire trop de bruit, mais, au fil de la saison, il prend un peu plus de place, et gagne le respect des supporters, qui vont l’élire joueur de l’année au terme de sa première saison, en 2006 (49 matchs disputés, 3 buts, deuxième joueur le plus utilisé après le gardien).

Ce n’est pas tout à fait une surprise pour Ngalula. “Sa personnalité et son tempérament plaisaient. Il se donnait à fond tout le temps, comme les Anglais aiment.” La bonhomie de Boskamp, et son anglais basique – “il lançait à l’entraînement des : même ma grand-mère ferait mieux”, se marre Hoefkens – , rendent l’expérience un peu plus belle encore.

Mais elle n’a duré qu’un an, car Boskamp est remercié après que Stoke City a fini à la treizième place. Tony Pulis reprend le poste – qu’il avait laissé à Boskamp – et si la saison 2006-07 se finit mieux, d’un point de vue collectif (huitième place), Hoefkens n’y trouve pas son compte, avec un entraîneur au jeu trop direct. Il est toujours un cadre des Potters, le surnom des joueurs de Stoke City, mais il souhaite changer d’air.

Dix matchs en Premier League et une demi-finale de Cup avec West Bromwich

Il n’a pas encore connu la Premier League, mais il va s’en approcher, en signant à West Bromwich, pendant l’été 2007. Au nord de Birmingham, Hoefkens devient champion de D2 anglaise… devant Stoke City, en 2008, et il peut caresser son rêve de jouer dans l’élite du football anglais. Ce ne sera pas long, l’équivalent de dix matchs, mais cela restera un bon souvenir.

Il a débuté à Arsenal, dans l’Emirates Stadium flambant neuf, face à Adebayor et Nasri. Mais son souvenir le plus marquant est la réception de Manchester United. Toujours dans le podcast MIDMID, il raconte : “C’est la seule fois de ma carrière où je suis arrivé au stade en me disant : pourvu qu’on n’en prenne pas dix. Je ne pensais même pas à prendre un point, juste à ne pas perdre.”

Et le défenseur de réciter, de mémoire, presque toute l’équipe : “van der Sar, Ferdinand, Vidic, Neville, Evra (O’Shea en fait), Carrick en 6, Giggs, Berbatov, Tevez, Park et Ronaldo. Une équipe incroyable.” West Brom n’en a pas pris dix, juste cinq, et Hoefkens a pu échanger son maillot avec Ronaldo, dans sa zone pendant tout le match.

À West Bromwich, Hoefkens a croisé Sherjill MacDonald. L’attaquant est un espoir néerlandais, qui n’a pas 20 ans quand il débarque en Angleterre, et est connu en Belgique pour avoir joué trente matchs pour Anderlecht, au début des années 2000. “Je venais d’arriver au club, où je ne connaissais personne, et Carl a tout de suite été très présent pour moi, pour me faciliter la vie, explique l’ancien Mauve. Il m’a fait sentir comme à la maison.”

guillement Carl a eu un vrai impact sur ma carrière, il m'a fait gagner en confiance

S’il l’installe dans un certain confort en dehors du terrain, pour rendre le gamin à l’aise, Hoefkens n’a pas ménagé MacDonald, sur la pelouse, à l’entraînement. “J’évoluais au poste d’ailier gauche et Carl était arrière droit. On était souvent en opposition à l’entraînement et il m’a rendu plus dur dans les duels.”

Au club, Hoefkens a aussi une certaine cote de popularité auprès des supporters, comme à Stoke City, parce qu’il ne triche pas, ne calcule jamais. “Il était très professionnel, explique MacDonald. Et quand il sortait avec l’équipe, parfois, disons qu’il aimait bien en profiter, il savait aussi se donner à 100 % (sourire).”

Hoefkens, à West Bromwich, n’est pas encore entraîneur ou formateur, mais il a déjà le sens du partage, dans sa manière de s’adresser aux autres, et pour faire progresser les plus jeunes. “À l’entraînement, il me parlait beaucoup, m’encourageait à en faire plus, rembobine MacDonald. Il a eu un vrai impact sur ma carrière, et il m’a fait gagner en confiance.”

Cette anecdote résume un peu le côté people manager, déjà, de l’ancien Lierrois : “Carl a donné une interview à un journal flamand, au début de ma saison à Roulers (en 2009). Il a dit que je serais une des révélations du championnat. Quand j’ai vu ça, ça m’a rempli de confiance.”

À West Bromwich, aussi, Carl Hoefkens a joué une demi-finale de Coupe d’Angleterre, à Wembley, lors de sa première saison, quand le club était en D2, et en course pour le titre. Dans une ambiance “unique”, dit-il, il n’a pu vivre, sur la pelouse, une finale de Coupe d’Angleterre, puisque West Brom a été battu par Portsmouth (0-1). Mais les souvenirs anglais restent beaux, et le gamin de Lier a pu goûter au foot anglais.

Il faisait les déplacements avec le responsable du matériel

Carl Hoefkens avait une certaine peur de l’avion, pendant des années. Si elle est toujours un peu présente, elle s’est calmée avec le temps. En Angleterre, même si les villes sont proches, certains voyages sont effectués en avion et le défenseur devait prendre sur lui… ou trouver un autre moyen de transport.

Sa solution était d’accompagner le responsable du matériel, dans la camionnette du club, à Stoke City et à West Bromwich. La crainte de l’avion ne prenait pas des proportions telles qu’il effectuait tous les déplacements en voiture, à l’image de Dennis Bergkamp. À l’époque d’Arsenal, l’attaquant néerlandais ne faisait aucun déplacement en avion, privilégiant toujours la voiture.