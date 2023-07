Série (1/4) Carl Hoefkens et ses années au Lierse : le Standard n’a jamais été loin

Un clin d’œil de l’histoire qui permet de retracer le fil d’une carrière de joueur où il a croisé, chaussée du Lisp, des anciens et futurs joueurs du Standard. C’était un peu les années “liergeoises” de Carl Hoefkens, entraîné par trois anciens Rouches, ça ne s’invente pas : Eric Gerets (1996-97), Jos Daerden (1997-98) puis Walter Meeuws (1998-2001).

En 1997, le Lierse, entraîné par Eric Gerets, est champion de Belgique à la surprise générale, lors de la dernière journée et après une victoire (0-3) contre les Rouches, à Sclessin. Hoefkens joue le dernier quart d’heure et profite (un peu) de la fête.

Le défenseur, issu du centre de formation, n’a pas 20 ans – il en a 18. Il a été intégré au noyau professionnel par Gerets, au début de la saison, en provenance des moins de 19 ans. Il a, pour l’écoler, des équipiers expérimentés tels qu’Eric Van Meir (29 ans à l’époque), Bart De Roover (29), Nico Van Kerkhoven (26) et David Brocken (26). Eric Gerets se rappelle d’un joueur “qui avait faim d’apprendre, toujours à l’écoute”. Van Meir, lui, le prend sous son aile et décèle déjà le caractère d’un garçon “pas timide, mais pas arrogant non plus”.

guillement Il donnait toujours sa vie à l'entraînement. Je n'ai jamais vu ça dans ma carrière.

Gerets l’assure : “Il donnait toujours sa vie à l’entraînement, j’ai rarement vu plus gros travailleur que lui dans ma carrière.” Si la première saison a été celle de la découverte (317 minutes jouées), la deuxième, et les suivantes, jusqu’en 2001, l’ont installé comme un joueur qui compte dans le groupe lierrois.

Dans le vestiaire, il se fait une place, sait prendre ses responsabilités, sans en rajouter. Il sait, surtout, situer ses limites techniques. “Carl n’était pas le plus doué, techniquement, explique Walter Meeuws, son entraîneur de 1998 à 2001. Mais tu savais que tu pouvais toujours compter sur lui. Il était un joueur qui se battait pour l’autre.”

Carl Hoefkens (à gauche) lors de la finale de la Coupe de Belgique 1999, remportée par le Lierse. ©

Van Meir, qui a rejoint le Standard après le Lierse, détaille : “Carl était lucide par rapport à ce qu’il savait faire ou non, et c’est une qualité. Avec le temps, il a aussi gagné en confiance, pour guider la défense. Il n’hésitait pas à prendre la parole, dès ses débuts, puis il s’est un peu plus affirmé avec le temps.” Son tempérament est aussi un atout. “C’est un gagneur, qui n’aimait pas l’injustice”, note Gonzague Vandooren, qui a été l’équipier de Hoefkens le temps d’une saison (2000-01).

Vandooren décrit un équipier “qui a l’âme d’un leader. On était de la même génération, il a un an de plus que moi, mais il était chez lui, au Lierse. Il savait se faire entendre, mais c’était pour de bonnes raisons. Il n’était pas la grande gueule de service, comme certains peuvent l’être parce qu’ils sont chez eux”, glisse l’ancien Rouche (2001-05), dans un sourire.

guillement Quand je prenais la décision de le mettre sur le banc, il voulait savoir pourquoi.

Avec le Lierse, Hoefkens a disputé 161 matchs, lors de son premier passage, dont onze contre le Standard. Et certaines rencontres ont été plus marquantes. Il y eut celle du titre, en 1997 à Sclessin, donc, mais il y eut aussi la finale de la Coupe de Belgique 1999, au stade Roi Baudouin (3-1), contre les Rouches de Tomislav Ivic, avec Jean-François Gillet, son désormais entraîneur des gardiens, sur le banc liégeois.

Hoefkens avait alors un peu plus de 20 ans, était bien installé dans la défense centrale avec Van Meir, et était un jeune international – il fêtera sa première titularisation chez les Diables, contre la Corée du Sud, quelques jours après la finale de Coupe. “Sa personnalité lui permettait de bien faire passer les messages, décrypte Meeuws. Il était capable de prendre un groupe avec lui pour aller au combat.”

Avec Jurgen Cavens, double buteur lors de la finale et futur Rouche (2001-04), Hoefkens a grandi dans les équipes d’âge du Lierse, avant de percer en équipe première. L’ancien attaquant a été le joueur qui l’a le plus côtoyé, au Lierse, au Beerschot et en sélection. Cavens parle d’un équipier “avec beaucoup de caractère, mais toujours positif. Quand il avait quelque chose à dire, il parvenait à le tourner de manière positive, pas pour uniquement critiquer”.

Hoefkens est au début de sa carrière, au Lierse, et il est encore trop tôt pour déceler le futur entraîneur qu’il sera. Mais Meeuws note tout de même : “Quand je prenais la décision de le mettre sur le banc, il voulait savoir pourquoi. Il n’était pas content, mais il s’intéressait, sans être râleur. Il avait toujours un esprit ouvert. Bon, après, il savait aussi se battre avec les mots, quand il le fallait”, sourit l’ancien Rouche.

Il revient au Lierse en 2013 pour encadrer les jeunes

Mais le trait de caractère qui revient le plus régulièrement au gré des témoignages est le respect des principes, et de l’institution. Au Lierse, qu’il quittera en 2001, Hoefkens y reviendra en 2013, pour une saison. Il en gardera une petite frustration, mais la saison n’a pas été inutile, pour son futur. Avec Stanley Menzo comme entraîneur et Eric Van Meir comme adjoint, le temps d’une demi-saison, Hoefkens, 34 ans, se rapproche de la fin de carrière, et ne pense pas encore à sa reconversion. Mais il y a une idée, avec ce retour à la Chaussée du Lisp.

En 2013, Carl Hoefkens est revenu au Lierse pour encadrer les jeunes. "J'ai commencé à comprendre son envie de devenir entraîneur", dit Eric Van Meir. ©

”L’idée était qu’il aide les jeunes, explique Van Meir. Il était moins énergique sur le terrain, mais il amenait son expérience. J’ai commencé à comprendre qu’il avait l’envie de devenir entraîneur, à ce moment-là. Il avait une volonté de travailler avec les jeunes en tout cas.”

S’il est un relais du staff technique, dans la vie de groupe, cette saison-là, il n’en est pas encore à s’intéresser à la manière de construire un entraînement, ou de poser les choix tactiques. “Il était vraiment dans une logique d’aider les plus jeunes, comme j’ai pu le faire avec lui quand il a commencé”, note Van Meir.

Au Lierse, Carl Hoefkens s’est éveillé au monde du football professionnel, puis il y a entamé le début de sa deuxième carrière, en posant les bases d’un travail avec les jeunes, qu’il poursuivra plus tard au Club Bruges, son autre club où il a passé la plus grosse partie de sa carrière.

(*) ses deux autres titres ont été acquis avec le Beerschot (Coupe de Belgique 2005) et West Bromwich (champion de D2 anglaise en 2008)

”Mon vieux, le Standard, c’est mon club de cœur”

Eric Gerets a été parmi les premières personnes mises au courant de la signature de Carl Hoefkens au Standard. “Avant de signer, il m’a appelé, explique l’ancien joueur du Standard. Il voulait mon avis. Je lui ai répondu : mon vieux, le Standard, c’est mon club de cœur, ça peut être très positif ou très négatif. Tu dois bien réfléchir, à ton aise, mais quand tu auras décidé, il faudra y aller à fond.”

Carl Hoefkens a appelé Eric Gerets avant de signer au Standard. ©

Le jeune entraîneur a réfléchi, a pris sa décision et a rappelé le Lion de Rekem. “Avec son agent (Bob Claes), ils m’ont appelé en FaceTime, juste après la signature, pour me dire qu’il avait signé. Cela m’a touché qu’il prenne la peine de m’appeler. Maintenant, j’espère que le Standard va mettre en place une équipe capable de lui faire vivre ses rêves.”

Le mariage Hoefkens – Standard a des allures de mariage de passion. “Il a ce côté battant, qui colle bien avec la mentalité ouvrière du club, note Walter Meeuws. S’il parvient à transmettre cela à son équipe, le public va suivre.”

guillement Il peut devenir un petit Eric Gerets

Eric Van Meir voit dans la nomination de Hoefkens une suite logique, après la saison passée avec Ronny Deila. “On peut voir des similitudes, dans la personnalité, et si Carl parvient à poursuivre le travail entamé par Deila, cela peut bien fonctionner.”

Van Meir, quand il a appris la nomination de son ancien équipier, lui a envoyé un message pour lui dire : “Hoefkens-Standard, c’est un bon match.” Gonzague Vandooren ne dit pas autre chose : “Il a la mentalité qui colle au club et il connaît bien le championnat, c’est un point important. Et un entraîneur flamand au Standard, ça peut marcher.”

Jurgen Cavens, s’il ne suit plus de près l’actualité du football belge – il est devenu gestionnaire d’une entreprise de distribution de mazout -, glisse tout de même cette comparaison, qui résistera à l’épreuve du temps (ou pas) : “Carl peut devenir un petit Eric Gerets.” L’ancien capitaine emblématique du Standard en serait le premier heureux.