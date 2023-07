Une photo, un bras d’honneur, puis une dispute: voici pourquoi Textor a viré Euvrard juste avant la reprise

Pourquoi le propriétaire John Textor est-il arrivé à cette extrémité ?

Quand on vire son entraîneur et tous ses assistants à cinq jours de la reprise du championnat, on peut parler d’extrémité. C’est un choc pour les supporters, dont les plus chauds menacent de faire des actions de représailles dès samedi. Pour le propriétaire John Textor, c’est juste un jour normal.

À Botafogo, son club au Brésil, il avait déjà fait le ménage à son arrivée. Et au même moment : en début de saison après la remontée en première division. Au bout d’un mois, il avait déjà remplacé le directeur sportif, puis l’entraîneur qui avait appris son renvoi… sur les réseaux sociaux.

Au RWDM, Textor a tenté de faire croire, le soir du titre en D2, qu’il pourrait travailler avec Dailly, mais les divergences d’opinions entre les deux hommes étaient immenses. Jusqu’au communiqué début juin où l’Américain avait fait de lourdes accusations (”Dailly a volé 400 000€ dans les caisses”).

Depuis, c’est la guerre entre les deux hommes. Au RWDM, il faut afficher son soutien total à Textor sous peine d’être pris pour un partisan de Dailly. C’est ce qui est arrivé à Euvrard. L’entraîneur n’avait pas renié son ancien boss, encore très présent au stade Machtens ces dernières semaines. Un affront pour Textor.

Tout a explosé la semaine passée. D’abord quand Dailly est passé à l’entraînement et a publié des photos sur les réseaux sociaux. Il a présenté l’équipe comme “ses joueurs”, ce qui n’a pas plu à Textor.

Une provocation répétée dimanche lors de la victoire en amical contre Lyon (1-0). Dailly est descendu sur la pelouse pour fêter ce succès de prestige devant la tribune d’honneur où Textor était assis. Selon plusieurs témoins, un bras d’honneur aurait été adressé par Dailly à Textor.

Très énervé, l’Américain s’est dirigé vers les vestiaires. Dans le couloir, le ton est alors monté entre lui et une partie du staff d’Euvrard, notamment Thierry Berghmans, entraîneur des gardiens et ami de Dailly (qui lui n’était pas présent lors de cette dispute).

C’est après ces incidents que Textor a décidé de se séparer de l’ensemble du staff. Il avait déjà été irrité par certains choix d’Euvrard pendant la préparation, notamment de faire jouer Niklo Dailly, le fils de Thierry, et Numan Kurdic, sur la liste des indésirables. Le clash de dimanche passé était la goutte d’eau de trop pour l’Américain.

Claudio Caçapa entouré de ses deux nouveaux adjoints, Anderson Luiz dos Santos Valinas (à gauche de la photo) et Igor De Camargo. ©RWDM

Pourquoi le choix de Claudio Caçapa (et d’Igor De Camargo) ?

Ce que Textor apprécie, c’est d’avoir un certain pouvoir d’influence sur son entraîneur. Que ce soit en direct ou via ses relais, comme Gautier Ganaye, le nouveau CEO du RWDM. Mais il a compris qu’Euvrard ne lui laisserait pas cette place.

Avec Claudio Caçapa, Textor place l’un des visages de sa galaxie de clubs puisqu’il a déjà travaillé à Lyon (adjoint de Bruno Genesio, de Peter Bosz, puis de Laurent Blanc) et à Botafogo, où il a assuré l’intérim après le départ du coach Luis Castro en Arabie saoudite. Avec succès (3 victoires en 3 matchs).

L’ancien international brésilien (4 caps) et légende du grand OL des années 2000 va découvrir le football belge. Il pourra compter sur l’aide d’Igor De Camargo, le Belgo-Brésilien qui sera l’un de ses assistants (T3). L’ancien attaquant avait fini sa carrière au RWDM après le barrage de montée perdu contre Seraing en 2022. Il sera la caution “locale” aux yeux des supporters.

Anderson Luiz dos Santos Valinas sera le T2, un proche de Caçapa qui a fait carrière au Brésil. Gianni Chiffi (préparateur physique) et Arthur Snoeks (analyste vidéo) restent en place. Il ne manque que l’entraîneur des gardiens pour compléter le nouveau staff.

Avait-on déjà vu le C4 d’un entraîneur juste avant la reprise du championnat ?

Cinq jours avant la réception du vice-champion genkois, le RWDM a décidé de changer d’entraîneur. Du jamais vu en Belgique ? On est remonté 30 ans en arrière, jusqu’à la saison 1993-1994, et on n’a rien trouvé de tel.

En étant licencié avant même le début de la compétition, Euvrard bat donc le triste record d’Emilio Ferrera qui avait reçu son C4 à Genk au soir de la première journée le 28 juillet 2014.

Sur les 30 dernières saisons, on a quand même dénombré 10 limogeages d’un T1 avant la fin du mois d’août, dont quelques grands noms (Boskamp au Standard en 2006, Meeuws à Malines en 1995, Anthuenis au GBA en 2009…).

Que va devenir Vincent Euvrard ?

Euvrard devra encore attendre avant de découvrir la Pro League comme entraîneur. À 41 ans et après un joli parcours en D2 (Cercle, OHL et RWDM), il espérait enfin confirmer les promesses. Son travail était souvent loué par ses joueurs.

Il va devoir patienter jusqu’aux premiers C4 ailleurs, mais son nom reviendra sur beaucoup de listes, comme celui de Karel Geraerts. Sa cote est bonne et il risque de ne pas rester trop longtemps sans travail.

Sur les réseaux sociaux, Euvrard a sobrement parlé d’une “vision différente sur l’avenir du RWDM” au moment de prendre congé des supporters. Il n’était pas un grand fan de l’approche de Textor. Il tenait à conserver sa liberté de choix.

Selon un proche, Euvrard se servira de cette expérience comme d’une leçon. Quand il discutera avec un autre club, il sera particulièrement attentif à l’état d’esprit des dirigeants et du propriétaire.