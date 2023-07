Carl Hoefkens rassuré avant le début de saison du Standard: “J’ai vu la réaction que je voulais”

”Le résultat importait peu, mais je suis content de la manière, indiquait le T1 liégeois. Je voulais surtout voir une réaction de l’équipe de la deuxième mi-temps (qui a perdu 1-4 face au Red Star samedi matin) et c’est chose faite. Nos jeunes joueurs ont été intéressants et on sent qu’ils poussent pour avoir une place dans l’équipe. On connaît leurs qualités et je suis content qu’ils aient pu les montrer.”

L’efficacité : toujours le gros point de travail

Berberi et Bansé ont notamment marqué des points dans l’axe du jeu, tandis que Ziani et Noubi ont plutôt bien combiné côté droit. On a également vu quelques dribbles de Canak. Et on a surtout vu de l’efficacité, ce qui n’avait pas été le cas lors des 45 premières minutes, avec ce qui se rapproche d’une équipe type.

”On a encore du travail pour faire mieux lorsqu’on a une situation dans le rectangle”, reconnaissait le coach liégeois, qui avait positionné Mundle sur le flanc droit à la suite de l’absence de Donnum (malade). L’ancien de Tottenham a été à la base de plusieurs actions, mais il lui a manqué le dernier geste. De l’autre côté, Kawabe – aligné comme ailier gauche – a beaucoup demandé le ballon, mais il n’a jamais été en mesure d’offrir une passe de but ou d’être en position de marquer. Et Ohio ? Il a eu deux opportunités, mais il a été imprécis. “On est souvent dans le rectangle adverse, mais on doit faire plus. C’est comme en boxe : on doit finir les actions quand l’adversaire est dans les cordes. C’est certainement notre point de travail principal.”

Il faudra vite corriger le tir sur ce plan puisque le premier match de la saison, à Saint-Trond, arrive déjà dimanche. “On n’est pas encore là où on veut être, mais on est prêt pour le début du championnat”, termine Hoefkens avec un regard rempli de détermination.

Standard 1re mi-temps : Bodart, Fossey, Bokadi, Vanheusden, Laursen, O’Neill, Price, Balikwisha, Mundle, Kawabe, Ohio.

Standard 2e mi-temps : Henkinet, Noubi, Ngoy, Hautekiet, Dodeigne, Bansé, Berberi, Canak, Ziani (70e Dewaele), Ghalidi (80e Davida), Emond.