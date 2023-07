Brian Riemer heureux après le succès d'Anderlecht contre l’Ajax : “Cette équipe va devenir de plus en plus forte”

Devant un stade quasi rempli, les Mauves ont quand même donné aux supporters l’envie d’y croire pour cette nouvelle saison, juste avant le derby à l’Union vendredi. “On est prêt autant qu’on peut l’être, estime Brian Riemer. On a montré de bonnes choses et on aurait pu marquer plus de buts. ”

Anderlecht aurait pu en prendre quelques-uns sans la maladresse de l’Ajax mais l’entraîneur danois avait surtout envie de voir le positif, comme l’intégration des trois recrues. “C’est une bonne chose que Dolberg marque son premier but devant les fans, en plus sur un bel assist de Patris. Dolberg est à 60-65 % de ses possibilités et il continue à avancer. ”

guillement "Dolberg est à 60-65% de ses possibilités pour l'instant."

L’avant-centre danois n’a pas fêté son but contre l’Ajax. Mais surtout parce qu’il ne célèbre pratiquement jamais après avoir fait trembler les filets. “Je dois avouer que marquer contre l’Ajax, c’est spécial, souriait l’ancien Amstellodamois (2015-2019). Ce but, je devais le mettre. Je m’en fous qu’il soit joli ou non tant que ça finit au fond. Je veux en mettre le plus possible cette saison. ”

De l’autre côté, dans la cage, le nouveau gardien Dupé a laissé une belle impression, avec beaucoup d’assurance. “Oui, il fait du bon boulot mais on voit qu’il vient juste d’arriver. On doit encore travailler les automatismes à la relance, c’est normal”, précise Riemer.

Maxime Dupé a d'abord séduit les fans sur la pelouse puis après lors d'une séance de dédicaces.

Plusieurs Anderlechtois ont fait courir le staff médical sur la pelouse samedi mais pas de casse au final. Le onze qui a débuté face à l’Ajax devrait aussi être celui qui s’alignera au Parc Duden vendredi. Avec Arnstad préféré à Stroeykens. “Ils sont très proches pendant cette préparation mais ils ont deux profils différents. Stroeykens est plus offensif qu’Arnstad et on peut choisir selon l’adversaire. ”

Vazquez arrive, Debast pas à vendre

Après six défaites de suite contre l’Union, on ne doute pas que Riemer optera pour une certaine prudence. Et donc Arnstad. Mais l’équipe pourrait encore bouger d’ici la fin août. “Le mercato est encore long. On essaie d’avoir la meilleure équipe possible. Mon bon ami Jesper Fredberg ne dort pas pour le moment (rires). ”

En plus de l'arrivée de l'attaquant Luis Vazquez (lire par ailleurs), le RSCA s’est inséré dans le dossier de Tudor Mendel, un milieu offensif de 18 ans formé arrivé en fin de contrat à Chelsea et qui prenait la direction de l’équipe B du FC Barcelone. Dans l’autre sens, Bogdan Mykhaylichenko est en route pour le Dinamo Zagreb, sur base d’un transfert définitif.

Ce Sporting va aborder le championnat avec de l’ambition. D’abord celle d’atteindre les playoffs 1. “Oui, c’est notre premier but. Après, on verra ce qu’on peut y faire. Le calendrier est difficile pour commencer (Ndlr : Union puis Antwerp) mais il y a 30 matchs. Cette équipe va devenir de plus en plus forte, j’en suis convaincu. Il y a beaucoup de jeunes et de recrues. Plus ils joueront ensemble et meilleurs ils seront”, a clamé Riemer, avant de préciser que Debast allait rester malgré l’intérêt déclaré. “Il n’est pas à vendre cet été, à n’importe quel prix.”

Anderlecht : Dupé ; Patris (76e Sardella), Debast (89e Delcroix), Vertonghen, N’Diaye ; Diawara, Ashimeru (61e Leoni), Arnstad (85e Stroeykens) ; Dreyer (88e Degreef), Dolberg (76e Raman), Amuzu.

Ajax : Rulli (67e Gorter) ; Rensch, Aertssen, Hato, Salah-Eddine ; Van den Boomen, Taylor (90e Godts), Klaasen ; Bergwijn (68e Conceiçao), Kudus, Brobbey (76e Daramy).

Les buts : 11e Dolberg (1-0), 80e Aertssen csc (2-0), 90e+4 Raman (3-0).