L’attaquant Luis Vazquez arrive: "La façon de jouer d’Anderlecht me convient"

La piste n’était pas neuve. Jesper Fredberg avait déjà discuté avec le joueur au printemps dernier mais l’accord n’a pas été simple à obtenir. Le marché argentin n’a jamais été simple et le CEO Sport du Sporting l’a découvert. Avec l’aide de l’agent du joueur, Augusto Paraja, le deal a enfin pu être bouclé.

Concurrent ou… complément de Dolberg

À 22 ans, Vazquez a été considéré comme un très grand espoir du football argentin (il a été international U20) mais ses derniers mois à Boca ont été plus compliqués, moins prolifiques. Avec ses 190 centimètres, il apporte tout de même beaucoup dans le jeu dos au but. Il sera le concurrent de Kasper Dolberg mais il pourrait aussi en être le complément si Brian Riemer adapte son système.

Juste avant d’embarquer dans l’avion dimanche, il a accordé une courte interview à ESPN. “Je veux m’adapter le plus vite possible et marquer beaucoup de buts. Quand j’ai reçu l’offre d’Anderlecht, j’ai analysé beaucoup d’éléments, la ville, l’histoire du club, etc. Je suis convaincu que la façon de jouer va me convenir. Ce ne sera évidemment pas simple de laisser ma famille et mes amis derrière moi mais c’est un pas en avant dans ma carrière.”

Notons encore que le Sporting suit aussi le dossier de Tudor Mendel, un jeune milieu offensif anglais de 18 ans, formé à Chelsea mais en fin de contrat. Il était proche de signer au Barça B mais Anderlecht espère encore le faire changer d’avis.