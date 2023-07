Victor Boniface officiellement à Leverkusen, "montant record" pour l'Union

Victor Boniface était arrivé à l'Union à l'été 2022 pour deux millions en provenance de Norvège et de Bodo/Glimt. Sous la vareuse des Bruxellois, il a disputé 51 matchs avec à la clé 17 buts et 12 passes décisives dont six réalisations et deux assists en dix matchs d'Europa League, où l'Union avait été éliminée en quarts de finale par...Leverkusen.