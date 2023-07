Hoefkens après le partage du Standard contre le Hertha Berlin: "Le genre de match qui nous fallait à ce moment de la préparation"

C'était assez tendu à certains moments entre les Rouches et les Allemands.

Hoefkens satisfait mais pas encore heureux

À l’issue de ce cinquième match de préparation, Hoefkens pouvait avoir des certitudes quand à son 11 de base pour le premier match de championnat à Saint-Trond. Mais il sait que son équipe est encore très perfectible. “Après le 0-1, on a mis la pression et la septième vitesse. Le contre pressing était bon, on a récupéré le ballon assez haut. Ce match me fait dire qu’on est dans le bon tempo. Ce n’est pas encore parfait et on n’est pas encore là où on veut être mais c’est positif.”

Denis Dragus a égalisé en fin de rencontre. ©JIMMY BOLCINA

Du renfort est souhaitable tandis que Florian Maurice était encore en tribune

Le match de ce vendredi a aussi permis aux décideurs liégeois de voir qu’il était encore nécessaire de renforcer le noyau d’Hoefkens. Sur le flanc gauche, Laursen n’a pas l’étoffe, pour le moment, d’un incontournable. C’est pourquoi le club cherche un latéral gauche d’ici le 6 septembre à minuit. “L’équipe qui a joué aujourd’hui ne sera probablement pas la même que celle du 7 septembre. Il y a des postes auxquels on a qu’un seul joueur et des jeunes en back up. Je suis d’ailleurs très content d’eux comme Bansé et Canak.”

Dans l’autre sens, il semble clair que Rennes veut explorer plus en profondeur la piste menant à Marlon Fossey. Déjà présent aux Pays-Bas pour le match contre l’AZ Alkmaar, le directeur sportif de Rennes était à nouveau présent en tribune ce vendredi pour visionner l’Américain qui n’a pas livré sa meilleure partition.

Présent en tribune, l'ancien eupenois, Stef Peeters, ne négocie pas avec le Standard. Il a simplement été invité par son agent.

Le message lancé à Ohio

Titulaire, Noah Ohio, qui s’est ménagé deux possibilités en première période dont une claire, est descendu à la pause. Dès la 20e minute de jeu, il a vu Renaud Emond s’échauffer. Depuis les tribunes, on pouvait penser qu’il y avait un souci physique dans le chef du Néerlandais, mais il n’en était rien comme le confirmait Hoefkens. “C’était un message que je voulais lui faire passer pour qu’il soit encore meilleur lors du prochain match et des prochains entraînements. Je suis très content de lui sur le terrain, il travaille, c’est aussi une sorte de leader. Mais parfois, c’est nécessaire d’envoyer un message quand vous êtes parfois en retard ou que vous ne donnez pas l’impression d’être à 100 %. Mais en général, je suis très content de lui.”