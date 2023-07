Anderlecht a gagné le match et aurait même pu marquer plus que trois buts face à un Ajax qui se cherche clairement. Moins fatigués que contre le Sparta Prague le week-end passé, les Bruxellois ont été plus tranchants dans les duels.

L’Ajax a eu la possession du ballon la majorité du temps mais n’a pas réussi à créer beaucoup de danger, à l’exception du premier quart d’heure de la seconde période. Anderlecht a joué comme Brian Riemer le désire : avec beaucoup d’énergie pour récupérer le ballon puis pour partir vers le but adverse dans la foulée.

Le onze-type de ce samedi devrait être celui qu’on verra vendredi soir lors du derby à l’Union, même si cela manque toujours de créativité au milieu avec trois joueurs très travailleurs (Ashimeru, Diawara et Arnstad). Cela a fonctionné contre l’Ajax mais ce sera parfois plus compliqué face à des équipes plus compactes derrière.

On notera la bonne entrée de Leoni dans ce trio de médian. Et c’est d’ailleurs lui qui a offert le troisième et dernier but à Raman.

Le joueur : les recrues laissent leur carte de visite

Les supporters étaient curieux en début de partie et ça s’est terminé par une sortie sous l’ovation du Lotto Park : Louis Patris et Kasper Dolberg ont été très applaudis par le public lors de leur remplacement après 76 minutes. Pour leur première en mauve au Lotto Park, ils ont montré de belles choses.

C’est d’ailleurs sur un gros travail de Patris que Dolberg a marqué rapidement dans le match. Le Danois a terminé l’action avec beaucoup de sang-froid et de classe dans le rectangle de l’Ajax. Pour le reste, il a eu assez peu de ballons. Il doit encore parfaire ses automatismes avec le reste de l’équipe.

Patris, lui, a amené beaucoup de danger sur le côté droit, avec plusieurs bons centres. Il a vite pris confiance grâce à des premiers ballons réussis. Son entrée au jeu plus compliquée contre le Sparta Prague le week-end dernier est derrière lui et il a pris le dessus sur Sardella à sa position.

Le gardien Maxime Dupé a laissé une belle impression pour ses débuts. ©JIMMY BOLCINA

Maxime Dupé, la troisième recrue, a aussi réussi à se mettre en évidence. Le gardien français a dégagé beaucoup de sérénité dans son but, à la fois avec les mains et avec les pieds. Il a réussi deux arrêts décisifs face aux attaquants de l’Ajax.

L’ambiance : beau succès populaire pour le fan day

Le stade était pratiquement plein pour ce match de gala, point d’orgue du fan day. Une journée des supporters moins dense en termes d’activités que dans le passé mais qui a tout de même rencontré un certain succès.

Pendant la rencontre, le public s’est montré très positif, curieux de découvrir les trois recrues. Il n’y avait officiellement pas de supporters de l’Ajax puisque le bloc visiteur était vide mais ils étaient 800 un peu partout dans le stade. Pour rappel, les fans anderlechtois et amstellodamois sont proches. Il n’y a donc pas eu de problèmes de sécurité.

Anderlecht : Dupé ; Patris (76e Sardella), Debast (89e Delcroix), Vertonghen, N’Diaye ; Diawara, Ashimeru (61e Leoni), Arnstad (85e Stroeykens) ; Dreyer (88e Degreef), Dolberg (76e Raman), Amuzu.

Ajax : Rulli (67e Gorter) ; Rensch, Aertssen, Hato, Salah-Eddine ; Van den Boomen, Taylor (90e Godts), Klaassen ; Bergwijn (68e Conceiçao), Kudus, Brobbey (76e Daramy).

Les buts : 11e Dolberg (1-0), 80e Aertssen csc (2-0), 90e Raman (3-0).