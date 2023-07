Standard : le dossier Laifis s’enlise de jour en jour

Kostas Laifis (tout comme Cihan Canak, arrivé en retard) brillait par son absence pour la première photo d'équipe de la saison.

En mai, après trois titularisations en Europe Playoffs, le défenseur reçoit la permission de rentrer au pays suite à des soucis familiaux. Sélectionné par Chypre fin juin, avec qui il a pourtant joué deux fois 90 minutes contre la Géorgie et en Norvège, il était attendu à l’Académie une semaine après la reprise, comme tous les autres internationaux.

Mais alors que les Bokadi, Balikwisha et autres Bokadi, Bansé ou encore O’Neill (pour ne citer qu’eux) étaient bien présents au rendez-vous le 5 juillet dernier, Laifis, lui, n’était pas là. “Il est encore un joueur du Standard (NdlR : il a encore un an de contrat), on va voir comment va évoluer la situation”, précise alors Carl Hoefkens. Interrogé durant le stage sur l’absence prolongée du joueur, Fergal Harkin ne s’est pas éternisé sur le sujet. “Je ne critiquerai pas Kostas car il a réalisé tant de choses pour le club. Nous espérons toujours que la situation s’arrangera.” Voilà pour le discours officiel.

S’il rompt son contrat, Laifis pourrait racheter sa dernière année

Du côté du joueur, on précise toujours que l’absence prolongée est due à des soucis d’ordre privé. Au Standard, on ne croit plus qu’à moitié à cette version d’autant qu’il y a bientôt dix jours, l’agent et le frère du joueur avaient assuré être en attente d’une proposition d’un autre club, proposition qui n’est jamais arrivée sur le bureau des décideurs liégeois. À ce stade, un retour de Laifis n’est plus envisageable. Il y a quelques mois, le joueur et son entourage étaient persuadés d’être libres de tout contrat en juin 2023 sauf que l’option pour une saison supplémentaire avait été levée en bonne et due forme.

Pourtant en proie à des soucis familiaux, Kostas Laifis avait pourtant disputé deux matchs de qualification pour le prochain Euro avec Chypre. ©AFP or licensors

Plus le temps passe, plus une issue semble se rapprocher : la rupture de contrat entre Laifis et le Standard. Si tel était le cas, le joueur dont la valeur marchande est encore estimée à 1,5M € pourrait être amené à verser des indemnités au club principautaire. Autrement dit, le Chypriote pourrait racheter sa dernière année de contrat. La direction récupérerait pas moins d’un million d’euros et allégerait sa masse salariale du plus gros salaire du club (tout comme l’était celui de Gojko Cimirot).

Problèmes privés ou pas, la fin de l’aventure entre Kostas Laifis (256 matchs sous le maillot rouche, 14 buts et 11 assists) et le Standard, qu’il avait rejoint en 2016, est bien terne.