Samba Diawara retrouve son ami Felice Mazzù en amical : “C’est l’un des plus grands entraîneurs belges mais il pourrait être le pote de tout le monde”

Une relation qui dure depuis 2007

Entre les deux hommes, le lien est fort. Le poids de l’âge et des années passées ensemble ont forgé un fil qui ne se distend pas malgré la distance qui sépare les deux hommes en raison de leurs obligations professionnelles. “Notre première rencontre date d’il y a 16 ans quand j’étais à Tubize”, se souvient Samba Diawara.

Dans le Brabant wallon, le Français apprend à découvrir le caractère du Carolo. Ce dernier peut se targuer de présenter des qualités assez inédites dans un monde du football souvent impitoyable. “Felice, c’est quelqu’un qui n’aime pas le conflit. Il caractérise le mot humanité. Il veut toujours te mettre le plus à l’aise possible. Si je devais le résumer, c’est qu’il est l’un des plus grands entraîneurs belges mais il pourrait être le pote de tout le monde.”

Ce socle en commun à Tubize trouvera une suite au Mambourg près d’une décennie plus tard. Le matricule 22 cherche alors un profil de formateur pour travailler avec les jeunes à Marcinelle. Parmi la multitude de CV qui garnissent le bureau de Mehdi Bayat, celui de Diawara sort du lot. Mazzù valide. L’histoire reprend.

”Même encore maintenant, je me remémore des parties de fou rire que j’ai eues avec lui. Un jour, il parle à Victor Osimhen en anglais. Il n’a pas employé le terme qu’il fallait. Victor ne comprenait rien et Felice s’énervait. C’était à mourir de rire. Depuis, il a sacrément bien amélioré son anglais.”

guillement Un jour, il parle anglais à Osimhen. Victor ne comprenait rien. J'étais mort de rire"

Entre les deux hommes, l’amitié se renforce au fil des journées de travail passées à disséquer le jeu du prochain adversaire et à préparer le dispositif tactique des Zèbres. Un feeling qui passe à tel point que Mazzù voudra prendre Diawara dans le Limbourg lors de son passage à Genk en 2019.

”La direction ne souhaitait pas trop que je l’accompagne et honnêtement, j’étais bien dans ce que je faisais. J’avais quitté Saint-Trond un an plus tôt. C’était délicat de repartir rien que pour lui. Égoïstement, j’aurais préféré qu’il reste au Sporting”, sourit-il.

Des retrouvailles dans l’autre Sporting

Le duo se retrouve finalement dans l’autre Sporting l’an dernier. “Là, c’était différent, note le Francilien. Charleroi voulait que je redescende en U23. Quand ton club te rétrograde, c’est que quelque chose ne va pas. Je ne convenais plus. Il y avait une sorte d’usure. On avait besoin d’autre chose que de Samba après cinq ans.”

A Anderlecht, le duo a réussi ses débuts avant des moments plus compliqués. ©BELGA

L’histoire est connue. Après des débuts réussis dans la capitale, le RSCA plonge. Mazzù paie les pots cassés. “Ce qui nous a fait mal, c’est que de l’extérieur, les gens créaient des raccourcis en disant que c’était uniquement de sa faute et qu’il n’était pas un top entraîneur alors qu’il a prouvé qu’il faisait partie des meilleurs. D’ailleurs, la situation à Anderlecht est-elle meilleure depuis son départ ?”

Malgré cette période délicate dans sa vie, l’actuel technicien des Zèbres ne se départit pas de ses qualités humaines. “Il s’est battu pour être le seul à payer les pots cassés et qu’on ne soit pas viré.”

Neuf mois plus tard, Mazzù et Diawara ont rebondi parfaitement après cet échec. “Dès fois, je me dis qu’il me manque”, assène l’ancien international malien. Ce mercredi, ce sera la parfaite occasion pour eux de se retrouver.