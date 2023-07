Cinq choses à savoir sur Mathias Rasmussen, le Norvégien arrivé à l’Union Saint-Gilloise pour faire oublier Teddy Teuma

1. L’Union l’a convaincu grâce à des vidéos

”Ce n’est pas moi qui ai choisi l’Union, c’est l’Union qui m’a choisi”, lance Mathias Rasmussen lorsqu’on lui demande pourquoi il a opté pour les Jaune et Bleu. Son explication fait écho à celles d’autres recrues, séduites par la façon dont le directeur sportif, Chris O’Loughlin, les analyse. “Ils me voulaient vraiment et ils me l’ont montré. Ils m’ont projeté des clips vidéo de ce qu’ils aimaient dans mon jeu. Pas juste mes buts et mes passes décisives, mais aussi d’autres choses comme la manière dont je contrôle, dont j’initie des attaques ou ma façon d’être capable de lire le jeu avant qu’il ne se déroule. Et j’ai vraiment apprécié cela.”

Rasmussen a aussi opté pour la RUSG pour progresser : “L’Union peut m’amener à un palier supérieur. Ils m’ont expliqué qu’ils pouvaient m’aider à développer mon jeu défensif, à être plus fort physiquement, etc.”

2. Il a déjà gagné une Coupe, avec un club de D2

Si ce cousin de Julian Reyerson (Borussia Dortmund) a signé à Saint-Gilles, c’est aussi pour jouer le sommet du tableau, après avoir été relégué avec Brann fin 2021 et être remonté en “Eliteserien” au terme de la saison 2022. Pourtant en D2 cette année-là, il a tout de même remporté la Coupe de Norvège.

guillement Je veux remporter un titre avec l'Union

”C’était fantastique, mais pour le championnat, nous n’avions pas ce qu’il fallait pour jouer la première place. Ici, je pense qu’on peut aller chercher le titre. La direction ne m’a pas parlé de cela quand elle m’a transféré, mais c’est ce que je souhaite et j’ai bien vu que l’équipe est passée tout près ces deux dernières années. Pas mal de bons joueurs sont partis, mais d’autres sont arrivés : regardez contre Liège, les deux belles équipes différentes que le coach a pu aligner. Quand on a terminé sa carrière, on espère avoir remporté des trophées et je veux pouvoir faire cela ici.”

3. Un phénomène norvégien de précocité

Formé dans le club de sa ville natale de Lyngdal, Rasmussen séduit le club professionnel de Start qui le transfère à 15 ans et lui fait rapidement sauter les étapes. “Ils voulaient que je joue en équipe B, mais je suis presque immédiatement passé en préparation avec l’équipe A.” Il dispute son premier match professionnel à 16 ans et 5 mois, en Coupe, et ses débuts en D1 norvégienne ont lieu juste avant ses 17 ans. “L’année d’après, l’équipe ne s’est pas bien débrouillée, mais j’ai réalisé une bonne saison et Nordsjaelland, très bon club danois formateur, est venu me chercher.” Rasmussen n’a que 18 ans et passe déjà la frontière. Il est repris en U21 norvégien à 19 ans à peine, et affronte le Portugal pour sa première sélection. Il y en aura quatre, seulement, et jamais de suite chez les A.

guillement L'équipe nationale passe par de bons matchs avec l'Union

”Bien sûr qu’être sélectionné en A serait un rêve qui devient réalité”, répond-il. “Mais il y a beaucoup de bons médians en Norvège. Par exemple Hugo Vetlesen, qui vient d’arriver de Bodo/Glimt à Bruges, n’est pas repris. Mais si je réalise une bonne saison, qui sait ? Quoi qu’il en soit, ça passera par des matchs ici à l’Union comme titulaire.”

4. Un arrière gauche occasionnel

À Nordsjaelland, de 2016 à 2020, Rasmussen franchit un cap. “Au Danemark, j’ai beaucoup appris sur moi-même et sur le football. J’ai joué à d’autres postes, aussi : j’ai commencé comme ailier gauche, puis je suis passé à l’arrière gauche. Là-bas, j’ai croisé la route de Simon Adingra, qui était mon équipier. Il commençait tout juste à l’époque et il s’est beaucoup développé, depuis. Face à moi, à l’entraînement, il ne passait pas”, sourit Rasmussen.

5. Un gaucher qui aime jouer à droite

Un pied gauche qui aime délivrer des assists. ©PDV

Après un moment, l’envie de retrouver le cœur du jeu était plus forte : “Je me suis vraiment développé à Nordsjaelland, puis Brann, qui est un gros club norvégien, m’a transféré pour jouer à nouveau au milieu du terrain. Il m’a fallu un peu de temps pour retrouver mes marques, mais j’ai vraiment apprécié retrouver ce rôle : marquer, être aux abords du rectangle, donner des assists.” Au point de totaliser quinze buts et huit passes décisives en 28 rencontres de championnat la saison passée.

Petite particularité de son jeu : ce gaucher aime jouer du côté droit du triangle du milieu. “Pour rentrer sur mon pied gauche et délivrer de belles passes.” On l’imagine prendre la place laissée vide par Teuma tôt ou tard. “J’espère qu’il y aura une place dans le milieu de terrain, oui. Et sinon, je me battrai pour aller la chercher. Mais si je joue, je pense que je peux apporter quelque chose à cette équipe.”