Kasper Dolberg se dévoile pour la première fois : “Je suis un gars tranquille, comme Jonas Vingegaard”

Vous comprenez qu’on soit surpris que Kasper Dolberg joue en Belgique à 25 ans après avoir coûté 20 millions à Nice il y a seulement quatre ans ?

”Moi, je ne suis pas surpris. J’ai apprécié le projet que Brian (Riemer) et Jesper (Fredberg) m’ont présenté. Je n’ai rien garanti après nos premières discussions mais le temps passait, d’autres clubs se manifestaient et Anderlecht restait dans ma tête. Niveau foot, c’est ici que s’offraient les meilleures perspectives pour moi.”

Vous avez dit non à de meilleurs contrats dans de meilleurs championnats pour signer à Anderlecht.

”C’est vrai. Je n’étais pas guidé par l’argent, juste par le foot dans mon choix.”

Si l’entraîneur et le CEO Sport d’Anderlecht n’avaient pas été des compatriotes, seriez-vous ici ?

”Cela a rendu les choses plus faciles, mais cela ne suffit pas faire un tel choix. Ils m’ont surtout présenté un projet intéressant. Un projet où il y avait tout pour que je me sente bien. Je ne suis ici que depuis une semaine mais je ne suis pas déçu. Les entraînements sont d’un haut niveau. On retrouve les idées que j’ai connues à l’Ajax. Cela facilitera mon intégration.”

Vous avez été l’un des ados les plus courtisés de la planète foot quand vous étiez à l’Ajax et vous avez signé à Nice pour 20 millions juste après le rachat des puissants anglais d’Ineos. Pourquoi cela n’a pas fonctionné ?

”Je ne vois pas ma période à Nice comme un échec. Ma première saison était très bonne, on s’est qualifié pour l’Europe et j’étais le meilleur buteur de l’équipe. Puis le Covid arrive. Après ça, j’ai connu une année plus compliquée, à l’image du club. Ma troisième saison était correcte. Je jouais un match sur deux parce que le coach Galtier était un adepte de la rotation. Et là aussi, on a atteint l’Europe.”

Ces histoires de montre volée dans le vestiaire et de cambriolage ont-elles eu un impact sur votre parcours à Nice ?

”Non. La montre qu’on m’a volée dans le vestiaire, j’en rigole aujourd’hui. On m’a fait assez de blagues avec ça en équipe nationale danoise. Tout le monde me demandait si j’avais l’heure. Le cambriolage a été plus impressionnant parce qu’on rentre chez vous. Mais j’ai vite déménagé après et je ne suis jamais senti en insécurité.”

C’est aussi à cette époque qu’on détecte votre diabète.

”Oui en octobre 2021. Je dois surveiller mon état en permanence, mais ça ne me limite pas. Au contraire, c’était un soulagement de trouver la raison pour laquelle je ne me sentais pas bien à cette époque. Je vais beaucoup mieux depuis lors.”

La quatrième et dernière saison à Nice, vous êtes prêté à Séville puis à Hoffenheim. Deux échecs.

”C’est important pour moi d’avoir signé un contrat de quatre ans à Anderlecht, je ne voulais plus d’une nouvelle location. Quand tu es prêté, c’est difficile d’être à 100 % parce que tu ne sais pas ce qu’ils vont faire de toi. La sécurité d’un long contrat me fait du bien. Je me sens plus relax que la saison dernière.”

C’est pour marquer ce nouveau départ que vous avez rasé vos longs cheveux ?

”Vous pouvez l’imaginer comme ça. Mais en vrai, ce n’est juste pas pratique en été.”

Quand on regarde votre carrière, on remarque que vous marquez beaucoup avec certains entraîneurs et pas du tout (ou presque) avec d’autres. À quel point le coach est important pour vous ?

”Je suis d’accord avec vous. J’ai eu mes meilleures périodes avec les entraîneurs où la relation était bonne. Avec Peter Bosz à l’Ajax et encore plus avec Patrick Vieira à Nice. C’est avec lui que j’ai joué mon meilleur football. Pour un attaquant, c’est important de sentir la confiance du coach.”

Vieira vous a-t-il appelé quand il a signé à Strasbourg ?

”Non, c’était trop tard.” (sourire)

Samedi prochain, vous allez retrouver l’Ajax où on vous comparait à Marco van Basten et à Zlatan Ibrahimovic à vos débuts.

”C’était il y a longtemps ça. Je n’ai jamais vu ça comme quelque chose de négatif d’être comparé à de tels joueurs. Ce n’était pas un poids sur les épaules, je mettais ça de côté.”

Ils étaient vos idoles de jeunesse ?

”Non, quand j’étais plus jeune, j’étais un grand fan de Thierry Henry.”

C’est à cause de lui que vous ne célébrez jamais vos buts ?

”Peut-être inconsciemment. (sourire) Non, plus sérieusement, on m’a souvent critiqué parce que je ne fêtais pas mes buts, mais c’est juste ma personnalité. Je sais que la joie est un comportement plus habituel après un but, mais je ne comprends pas pourquoi ce serait un problème que je reste calme. Je suis ainsi, voilà tout. Mais je vous rassure : quand je marque, je suis content.”

guillement "Pour moi, Harry Kane est le meilleur attaquant. Il est consistant depuis des années dans une équipe qui ne fonctionne pas."

Aujourd’hui, y a-t-il un avant-centre qui vous plaît particulièrement ?

”Oui, Harry Kane. Pour moi, c’est le meilleur attaquant. Il a tout. Il est consistant depuis des années dans une équipe qui ne fonctionne pas. C’est impressionnant.”

Aimez-vous votre compatriote Jonas Vingegaard ?

”Oui, bien sûr, il est très fort. Pourquoi ?”

Parce que vous avez un vélo tatoué sur la cuisse gauche.

”Ah oui, c’est vrai. Mais ce n’est pas pour lui.”

Pourquoi alors ?

”Ça dépend de qui me pose la question. Si c’est vous, je vais dire que c’est un hommage à la ville d’Amsterdam.”

Et si c’est quelqu’un de plus proche ?

”Je lui dirai que mon papa tenait un magasin de vélos.”

Votre papa a plutôt joué au handball. À un bon niveau, comme votre maman.

”Oui, j’ai aussi joué dans ma jeunesse. Mon père dit que je saute plus haut grâce au handball.”

Qui va gagner le Tour de France ?

”Je suis obligé de dire Vingegaard. J’aime le cyclisme. J’apprécie aussi beaucoup mon compatriote Holger Rune en tennis.”

Rune a un côté bad boy. Vous ressemblez plus à Vingegaard, non ?

”Oui, c’est vrai. Je suis quelqu’un de calme et de posé, comme lui.”