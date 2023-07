Eleven Sports devient DAZN, avec des prix revus à la hausse : voici tout ce que cela change pour les amateurs de foot belge

Voici ce que cela va changer pour les consommateurs belges de sport en ligne ou en TV.

1. Comment accéder à la nouvelle offre ?

Rien ne change pour ceux qui regardaient les chaînes Eleven Sports à la TV à travers un cablo-opérateur (VOO, Proximus, Orange, Telenet, etc.). Ils auront toujours accès aux mêmes chaînes et aux mêmes compétitions qu’avant sur leur télévision.

Pour ceux qui étaient abonnés directement à Eleven via internet sans passer par un “telco”, et regardaient le sport sur leur smartphone, leur tablette ou leur Smart TV, il faudra installer l’application DAZN (via le Google Store ou l’App Store) et supprimer l’ancienne d’Eleven Sports. Eleven enverra à ses abonnés un message avec un voucher pour se connecter sur DAZN sans devoir souscrire à un nouveau contrat, nous fait savoir la chaîne.

L’App d’Eleven disparait ce lundi 17 juillet.

Pas de changement si vous regardez les chaînes d'Eleven Sports via votre cablo-opérateur. ©2019 Evelien Doosje

2. À quels contenus auront accès les abonnés DAZN/Eleven ?

Les mêmes qu’avant pour ceux qui regardent le sport en TV, rien ne change.

Rayon football : les deux premières divisions du foot belge, la Super League féminine belge, la Liga, la Serie A, la Bundesliga, la FA Cup, la Nations League ou les éliminatoires européens pour l’Euro 2024. En dehors du football, ils retrouveront toujours la NBA, par exemple.

La Ligue des champions reste exclusivement sur Proximus (en dehors du match diffusé par RTL), alors que VOO, de son côté, propose la Premier League et est le seul cablo-opérateur francophone à avoir trouvé un accord avec Eleven pour diffuser la Ligue 1 française sur ses chaînes.

Pour ceux qui regardaient Eleven directement via sa plateforme, il y a du neuf : en plus des programmes que possédait déjà la chaîne, viennent s’ajouter des produits de DAZN, comme du football féminin (Ligue des champions, Liga), des sports de combats, des sports extrêmes, des documentaires sportifs et d’autres choses encore.

La Ligue des champions féminine est une des nouvelles compétitions que proposera DAZN. ©AFP or licensors

Il ne sera plus possible d’acheter un “pass basket”, par exemple, comme c’était le cas avant, mais seulement d’adhérer à une des formules proposées, expliquées au point suivant avec une seule exception, le “NFL pass”, qui existait déjà depuis longtemps sur DAZN.

3. Pour quel prix ? En nette augmentation

Les prix des abonnements à VOO, Proximus, Orange, etc. restent une prérogative de ceux-ci. Ils varient selon les opérateurs et les offres choisies.

Pour voir le foot belge, il faudra payer 180 € par an au lieu de 129 €

Chez Eleven/DAZN, il y a du neuf. L’offre basique “DAZN mix”, qui ne propose que les contenus DAZN, est de 9,99€ par mois, peu importe la durée. Pour y ajouter le football belge, il faut compter en tout 14,99€ (DAZN Pro League) et cela monte à 18,99€ mensuels pour les compétitions internationales de football, basket, etc. en plus (DAZN total).

Pour ces deux derniers produits, ce prix est en vigueur si vous prenez un abonnement d’un an, soit respectivement 179,88 € et 227,88€ pour douze mois. Une augmentation notable par rapport à l’offre précédente d’Eleven sur base annuelle, qui était de 129€ pour le football belge et 169€ pour le “all access”.

guillement "Il y aura plus de contenus et l'App sera plus développée"

Qu’est-ce qui justifie cette augmentation ? “Le contenu propre à DAZN qui vient s’ajouter à ce que l’on proposait déjà avant et le fait que l’App sera plus développée”, nous explique-t-on chez Eleven/DAZN Belgique.

Car, pour rappel, la logique n’est plus la même qu’avant : il n’est plus possible de s’abonner au seul foot belge.

Possible de s’abonner pour un mois également

Les clients déjà abonnés à Eleven se verront proposer une prolongation temporaire de leur contrat actuel au prix qui était en vigueur la saison passée. Par ailleurs, il est possible de ne s’abonner que pour un mois, mais le prix est alors de 24,99€ pour DAZN Pro League (contre 12,99€ avant) et 28,99€ pour DAZN total (contre 16,99€ avant).

4. Qu’est-ce qui va changer dans l’App ? Une découpe en “tuiles”

Avec l’intégration d’Eleven dans DAZN, c’est une toute nouvelle App qui est proposée aux abonnés OTT (”over the top”, c’est-à-dire sans passer par un cablo-opérateur).

”L’App sera présentée sous formes de 'tiles', ces tuiles qui représentent des événements, comme des matchs par exemple. Chaque match aura sa tuile”, nous explique-t-on chez Eleven. À l’image de ce que l’on retrouve sur Netflix ou Amazon Prime, par exemple, et non plus à travers une ligne du temps linéaire chaîne par chaîne.

”Sur un match de football par exemple, l’abonné aura également accès à une case d’avant-match, où il pourra regarder une présentation du match, et une case d’après-match où il pourra suivre l’analyse, des statistiques ou revoir le résumé de la rencontre.”

La plateforme DAZN se découpe en tuiles, à l'image d'un Netflix ou d'un Amazon Prime. ©DAZN

”Autre nouveauté : il sera possible de revenir en arrière sur un match, ainsi que de revenir voir une rencontre même quand elle est terminée.”

À noter qu’il est possible d’installer l’App sur plusieurs appareils, mais pas de regarder (qualité Full HD) simultanément sur différents écrans.