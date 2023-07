L'Union et Charleroi gagnent en préparation

Le Sporting de Charleroi a, quant à lui, battu 2 à 1 les Croates du Lokomotiv Zagreb, qui a fini 7e du dernier exercice en division 1 croate. Les Carolos ont inscrit deux buts tardifs (76e et 90e) pour répondre à l'ouverture du score croate (65e) survenue en deuxième mi-temps et s'imposer.

La Gantoise s'est imposée (0-2) mercredi soir face au FC Utrecht, 16e en Eredivisie la saison dernière, dans le cadre de son stage à Alkmaar. Les Gantois ont rapidement ouvert la marque via Hjulslager (8e), le score ne changeant pas jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, c'est Malick Fofana, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2026, qui a porté la marque à 0-2 (54e). Ce sera aussi le score final de la rencontre.

Le vice-champion Genk a, de son côté, perdu (3-2) son match de préparation, disputé aux Pays-Bas, face au PAOK Salonique, club grec. Les Limbourgeois ont vite été menés 2-0 dans le premier quart d'heure (6e et 12e), le score ne changeant plus jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Grecs enfoncèrent le coup en portant le score à 3-0 (55e). Malgré une belle réaction des hommes de Wouter Vrancken en deuxième mi-temps et deux buts marqués par Munoz (62e) et par Castro (82e), cela n'aura pas suffi pour éviter la défaite face à l'équipe grecque.