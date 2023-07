Eleven n'hésite plus avec les bars qui ne souscrivent pas à l'offre horeca : "On a assigné un tenancier en justice"

Depuis un peu plus d'un an, Eleven Sports, détenteur des droits de la Pro League, a lancé une offre "footbar", pour que les tenanciers de cafés retransmettant le championnat belge se mettent dans la légalité en payant la redevance adéquate. "On savait que cela représentait un changement important, donc on a pris soin de passer par une longue période d'information", explique Massimo D'Amario, managing director d'Eleven Sports Belgique et Luxembourg. "On est maintenant dans une deuxième phase, celle de la répression. Les contrôles des huissiers sont davantage la norme. On constate qu'il n'y a vraiment que cela qui fonctionne. Les tenanciers doivent se rendre compte que cela leur coûtera nettement plus cher... comme une assignation au tribunal. D'ailleurs, on vient de lancer la première assignation en fin de saison passée."