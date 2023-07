Bon pendant 50 minutes, le Standard perd finalement contre l'AZ après avoir mené de deux buts (4-3)

Après la rencontre, le triple buteur rouche, Noah Ohio, a tenu à rassurer sur son état de santé. "Ce n'était qu'un coup direct, il n'y a pas de problème." Quant à sa prestation, elle lui fait le plus grand bien. "On a beaucoup parlé de mon positionnement dans le rectangle avec Carl et Yaya. Cela a payé. Même s'il ne s'agit que d'un amical, c'est bon pour ma confiance."

De son côté, Carl Hoefkens était aussi satisfait de ce qu'il a vu durant ces 105 minutes. "On a joué deux fois 30 minutes en seconde période à la demande de l'AZ. Le résultat m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vu des mouvements qu'on répète à l'entraînement (le travail sur les flancs avec beaucoup de centre dans le rectangle). C'est très positif pour la suite."Le T1 des Rouches a également confirmé une première décision importante quant au brassard. "Oui, Aron Donnum sera notre capitaine cette saison."

Le onze de départ des Rouches: Bodart, Fossey, Bokadi, Vanheusden, Laursen, Price,O'Neill, Balikwisha, Donnum, Ohio, Mundle.

Le onze de départ de l'AZ: Ryan, Sugawara, Hatzidiakos, Kerkez, Clasie, Pavlidis, De Wit, Karlsson, Mijnans, Lahdo, Goes